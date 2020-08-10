隔屏上课，如何改变教与学（解码·在线教育）

数据来源：教育部、第四十五次《中国互联网络发展状况统计报告》

图为张景萱在家上网课。

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图为李旻在给学生们线上授课。

重庆市渝北区教委供图

图为李萍在备课。

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今年以来，在线教育需求和用户规模持续扩大。

隔屏上课，对于学生和老师来说意味着哪些变化？没有固定教学场景，怎么营造学习氛围？在线教育会给乡村学校带来什么变化？快速发展的在线教育市场如何更加规范？

本版今日起刊登特别策划“解码·在线教育”，探讨如何推动在线教育行稳致远。

——编 者

江苏宿迁市宿豫区实验初级中学学生张景萱——

没听懂的反复回放

本报记者 姚雪青

“寒假之前我没上过网课，第一天很紧张，也有些不适应。老师不在面前，不知道自己掌握得怎么样。”江苏省宿迁市宿豫区实验初级中学初二学生张景萱这样描述自己的经历。

但这种顾虑很快就打消了。记者了解到，当地开展的“名师空中课堂”在线学习，分为两种方式。一种是区里选择优质网络资源，面向中小学校免费提供在线学习解决方案；另一种是各校本着自愿原则，申领账号并注册使用，构建“网络课堂+学习任务单+学习检测反馈”学习指导模式，分学科、分时段向学生推送学习任务。

张景萱说，网课从录播变成直播，师生们可以即时互动。为了照顾大多数学生的学习进度和适应能力，老师们往往采取轻松幽默、设置情节的办法活跃课堂气氛，引导大家渐入佳境。随着师生磨合的加深，学生们从没人回答到抢着互动。

过了一段时间，张景萱逐步适应了这种上课方式。“上网课没有什么不方便的，只是要求更自觉，没听懂的反复回放。”张景萱说，网课测试中班级同学的成绩也比较稳定，有自制力的同学发挥得更好。学校复课以后，许多老师还帮助有需要的同学过渡了一段时间，让他们更好适应复课进度。

回想起前两个月特殊的备考经历，今年参加高考的宿豫中学毕业班学生朱至还是印象深刻。

学校每天会通过班级微信群及时通知开课时间和授课内容，摊开课本、调好手机，就能在“云端”听课。“给我们上网课的老师都是各科骨干老师，体验很不错，还能在线上进行视频辅导。”朱至说，自己能更灵活安排学习时间，对高考的稳定发挥起了较大作用。

刚开始由于不在教室、无人监督，朱至还会偶尔开开小差。随着高考的临近和对网课的适应，包括他在内的大多数同学都能聚精会神地上课。让他感受最深的是，很多以前胆子比较小、上课不敢提问的同学，上网课时也能大胆地提出问题。

重庆渝北区实验小学语文老师李旻——

线上教课考验能力

本报记者 刘新吾

虽然已放暑假，重庆市渝北区实验小学语文老师李旻依然忙碌，她每天都要叮嘱家长提醒孩子：多看纸质书，不要长时间看电子屏幕……这个习惯的养成，还得从上学期说起。疫情防控期间，李旻和很多老师一样，摸索着使用网络授课。

李旻记得，2月11日她第一天线上授课。工作9年，李旻从没讲过网课，因此做足了准备，连开场白都反复练习了好几次。尽管如此，她还是遇到一串“没想到”：有的学生没上线；上课中视频卡壳；提问时，学生们一起回答，根本听不清楚；批改作业也不容易，有的学生交的是照片，不好批注……

李旻不断总结经验，逐渐适应了网课节奏，还学会了很多新技能。为了避免学生们同时回答提问，李旻和学生约定“数字暗号”：谁想回答，就回复数字1，要补充则回复2。这样，线上课堂更有秩序了。

一个多月后，李旻已经轻车熟路。她在家中熟练地进入直播间：“同学们，谁来回答这个问题？”“1、1、1……”回复区里，学生们争先恐后。李旻点开麦克风，屏幕那端传来学生清晰的声音。为了提高上课效率，李旻还会提前录制微课视频让学生预习，同时组织线上演讲、口语交际和朗读比赛等活动，让学生有更多参与感。

“线上教学效果不错，但总感觉还是没有当面交流那么亲切。”李旻说。同时，线上教学对学生的自制力也是考验。“孩子长期对着电脑上课，能不能专注、是不是全程在线、能不能达到课堂效果？”李旻既担心教学质量，又害怕自制力稍差的孩子沉迷网络，为此经常提醒家长和学生。

“线上教学考验能力，隔着屏幕，需要提高学生兴趣，”李旻说，“重返传统课堂后，还可以沿用一些好的线上教学方法，让学生更快理解。”

吉林一家校外培训机构英语老师李萍——

充分备课定期回访

本报记者 李家鼎

检查电脑、手写板、电子课件，开启摄像头……周日早上7点50分，李萍准时登录线上教育平台，10分钟后，就要开讲了。

李萍是吉林省长春市大桥外国语培训学校的一名英语老师，“从业8年第一次换‘讲台’。”上学期，这家培训机构将全部线下课程转移到线上。对李萍来说，这是一次全新尝试。

正式开课之前，机构就对老师们进行线上教学培训，组织“练课”。“有的老师起初没有太在意，认为只是换了个地方教学，可真到了网课上，大家都有点慌了。”李萍记得刚开始直播授课时，经常遇到新问题：“老师，您那边光线好暗，我看不清”“老师，声音总是断断续续的”“老师，课件在我电脑上显示不全”……

“使用自带浏览器；把摄像头感光度调高……”屏幕这头，李萍一一作答，“还好培训时都学过，很快就处理好了。”

学生不在眼前，怎样让他们更好地集中注意力？

李萍说，过去线下教学，自己讲课时的音量、动作甚至眼神，都是与学生沟通的“法宝”。而现在，课堂分散在每个学生家中，老师变成了屏幕中的“主播”，有些孩子甚至窝在沙发里上网课。李萍开始做出改变，首先就是把备课水平“升级”，除了教材上的知识，她还准备了大量线上互动游戏，一旦发现有学生“神游”，她便拿出这些，“目前来看效果很不错。”

虽然是坐着讲课，但一堂110分钟的课讲下来，李萍却经常大汗淋漓。“换个讲台啥都要升级。线上场景与线下完全不同，无论是语言还是肢体动作都要更到位，以弥补学生在感受老师方面的缺失，只有这样，才能吸引孩子们最多的注意力。”

尽管做出了很多努力，可李萍发现，不同学生对线上教育的适应和掌握依然有些差距。在最近一堂课的课前检查中，有部分学生回答问题不算理想，而有些自律性强的学生，回答问题则超出了她的预期。“针对每个学生的具体情况，我会定期进行在线回访，与家长们深入沟通。”

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 12 版）

(责编：何淼、李枫)