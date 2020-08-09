北京秋季开学时间确定 高校学生8月15日起可分批返校

人民网北京8月9日电（李依环）据北京市教委消息，北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室日前下发《关于做好全市各级各类学校2020-2021学年 秋季学期开学工作的通知》，北京市委教育工委、市教委根据相关时间安排进行秋季开学工作部署，并要求各区、各级各类学校按照时间安排做好秋季开学准备。

中小学校（含中等职业院校）

8月29日(周六)，小学一年级、初一、初三、高一、高二、高三年级开学;

8月29日至31日，小学一年级、初一、高一年级进行3天入学教育；

9月1日(周二)，小学五、六年级,初二年级开学;

9月7日(周一)，小学二、三、四年级开学。

幼儿园

9月8日(周二)，各类型幼儿园大班、中班开园;

9月11日(周五)，各类型幼儿园小班开园。

高等学校（含高等职业院校）

8月15日起，具备校园疫情防控条件的高校，可组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到。各高校具体开学返校时间及工作方案，由学校结合实际研究制定，报北京教育系统疫情防控工作领导小组和学校主管部门统筹审核后实施。

有关校外培训机构

即日起，北京市学科类校外培训机构可向审批机关书面申请，经批准后,恢复线下课程和集体活动。市、区教委审批的其他培训机构参照执行。

据介绍，下一步，北京市委教育工委、市教委将根据通知要求，进一步细化形成各级各类学校返校开学工作方案和防疫要求，并向社会发布，及时通知师生家长做好相应准备，确保秋季学期开学平稳顺利。

(责编：李依环、曹昆)