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讲好中国抗疫故事（行与思）

郭丽娟

2020年08月09日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　中国抗击新冠肺炎疫情的实践，充分展现了中国特色社会主义制度的优越性。把抗疫期间的感人故事转化为教育资源，把学校小课堂与抗疫大课堂联接起来，是教育工作者义不容辞的责任。讲清、讲透、讲好中国抗疫故事，能够引导学生厚植爱国主义情怀，坚定“四个自信”。

　　讲透“主心骨”，培育爱党心。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。给学生讲好中国抗疫故事，必须首先讲准、讲清、讲透重大问题，讲清楚是谁凝聚起全国人民的力量、是谁在危难时刻挺身而出，引领青年学生坚定永远跟党走的信心和决心。

　　讲好“守护神”，培育敬业心。这次抗击疫情，白衣天使成为最美逆行者，医护人员用行动诠释了医者仁心。向学生讲好医护人员当好人民健康“守护神”的故事，让学生深刻懂得，选择一份职业，就是选择一份责任。只要爱岗敬业，勇于担当，就能够在平凡的岗位做出不平凡的业绩，展现出崇高的精神品质。

　　讲好志愿者，培育公德心。抗击疫情，志愿者在行动，一顶顶红帽见证着志愿者的奉献和坚持。向学生讲好志愿者的抗疫故事，就是用志愿者鲜活的事例引导学生“人人为我，我为人人”，心中有大我、有奉献、有担当。

　　讲好普通人，培育感恩心。疫情防控取得成效，离不开每个人的坚持、努力和积极配合。每名学生都是亲历者、参与者和奉献者。作为教师，不仅要给学生讲那些可歌可泣的先进典型和感人事迹，还要善于发现普通人的动人故事和崇高精神，引导学生进行自我教育，在心中埋下同舟共济、守望相助的种子。

　　版式设计：张芳曼


　　《 人民日报 》（ 2020年08月09日 05 版）
(责编：岳弘彬)
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