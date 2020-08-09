秉承科教融合理念  培养更多高层次人才（凭栏处）

日前举行的全国研究生教育会议吹响了全面推进新时代研究生教育改革创新的号角，也提出了全面提升研究生教育质量，积极稳妥推进“双一流”建设，推动研究生教育格局性、深层次变革的时代命题。

推动研究生教育更高质量发展，适应重大需求培养更多高层次人才，就需要坚持科教融合的重要理念，把科研平台变为人才培养的平台，把科研活动变成培养独创精神和批判性思维的载体。

坚持教学也是学术，强化教书育人是教师的第一学术责任。科研和教学相融合是现代大学的本质特征。大学是立德树人的地方，大学的科研和教学都要服务于人才培养，深化科教融合要以培养创新人才为前提。教师要把科研和教学都作为自己的核心工作，把育人落实在科研、教学的全过程。

2019年4月19日，清华大学发布《关于完善学术评价制度的若干意见》，旨在建立重师德师风、重真才实学、重质量贡献的评价导向，明确教书育人是教师的第一学术责任。2015年以来，清华大学设立了研究生教育教学改革项目280项，有力促进了研究型、实践性、混合式等教学模式创新。

坚持科研也是教学，把科研活动打造为研究生成长成才的丰沃土壤。科研的过程是学生不断学习、创造的过程，也是促进学生成长的一种教学方式。科研对促进学生发展、培养学生学术志趣和创新能力具有重要作用。科研包括查阅科学文献、确立科研选题、开展科学实验、发表研究成果等多个环节，每个环节都具有不同的育人功能。

要在科研活动中培养学生的学术志趣和学术诚信，实现为学和为人的统一，为学生的未来发展奠定坚实的基础。“善歌者，使人继其声。善教者，使人继其志。”在指导研究生科研工作的过程中，教师要做到言传身教，努力成为所倡导价值的体现者、所培养能力的展示者、所传授知识的拥有者。比如，清华大学特等奖学金获得者、土木系博士生郭宇韬跟随导师聂建国院士参与武汉天河机场马家湖跨线桥、深中通道沉管隧道等研究工作。无论是选题方向、论文修改，还是技术方案的选择，聂建国院士都给予他细心的指导。导师严谨、务实、求真的精神和深厚的家国情怀深深地影响了学生，并坚定了学生未来从事教育和研究工作的人生追求。

坚持将科研成果转化为课程教学资源，着重培养研究生的创新思维和创新能力。研究生课程教学要充分体现研究性，从问题出发，引导学生自主探究和体验知识的发生过程，激发学生的学术志趣。

2018年，清华大学制定了“进一步提升研究生课程质量”方案，明确要求“加快课程知识体系更新，吸纳最新学术成果”，建设了一批以拓展学生前沿视野、提升课程挑战度的研究生优质课程。目前，清华大学已经建成体现研究型教学理念和模式的研究生精品课80多门。

研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。培养造就大批德才兼备的高层次人才，高校责任重大、使命光荣。清华大学将秉承科教融合的核心理念，强化理念对办学实践的指导作用，努力培养高层次拔尖创新人才，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出新的更大贡献。

（作者为清华大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年08月09日 05 版）

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