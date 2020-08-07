2020年全球青年模拟联合国大会在线会议“云端”开幕

人民网北京8月7日电 2020年全球青年模拟联合国大会在线会议3日在“云端”拉开序幕。中国公共外交协会副会长龚建忠指出，全球公共卫生事件对世界经济的冲击使任何一个国家都无法独善其身。世界各国命运相连、休戚与共，携手应对困难和挑战，合作抗疫、共克时艰成为国际社会的共同选择。

龚建忠希望，青少年们能够认真读一些历史书籍，尤其是近代国际关系史，从历史中汲取智慧和营养，充分领会联合国宪章的精神实质和国际关系准则，以维护世界和平与发展为宗旨，以造福世界人民为己任，学会通过和平谈判解决国际争端。

“各国之间的交往不会因为疫情而停滞，国际交流、跨文化交流的形式会随着疫情的到来而变的更立体，更会突破空间的限制。”北京蔚蓝加国际教育咨询有限公司总裁兼首席执行官曹疏野说。

据介绍，本次会议按照小学生、中学生、大学生三大组别参会，由来自北京大学、芝加哥大学、牛津大学、宾夕法尼亚大学以及联合国协会世界联合会专家带领，将在接下来的6天时间里，在12个线上分会场里，以“外交官”的身份，遵循议事原则来阐述观点，为了“国家利益”辩论、磋商、游说。

本次大会首次以线上会议的形式呈现，按照惯例，组委会仍然在会前特别设置了4小时的线上学术培训、会议设备的使用培训，制定了标准化线上会议学术准备流程，并为每一个代表设计了代表国家的个性化会议背景，确保每一位与会代表在线上模联会议中有高水平的学术体验和会议感受，坚持实现海内外代表线下无接触，打造线上“心相连”的新型全球模拟联合国会议。

今年会议以“We hear you. We do.（我们在倾听，我们在行动）”为主题，旨在表达在人类命运共同体的背景下，我们需要倾听世界的声音，团结起来共同抗疫。会议自8月3日开幕到8月8日闭幕，为期6天，美国、加拿大、英国、菲律宾和中国等国家的500多名青年学生将在“云端”相聚，来自多米尼加的学生首次参会。

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