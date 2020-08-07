原标题：中方会限制中国学生赴苏格兰留学吗？驻英国使馆回应

据中国驻英国使馆网站消息，驻英国使馆发言人就中国与苏格兰关系答记者问时表示，中方愿在相互尊重、平等相待基础上，同苏格兰加强教育交流合作，增进双方人民相互了解与友谊。也希望苏格兰政府和高校切实保障好中国留学生的合法权益。

有记者问：当前，中英关系面临一些困难。中国与苏格兰关系如何？中方会限制中国学生赴苏留学吗？

使馆发言人表示，近年来，中国与苏格兰关系保持良好发展势头，各领域交流与合作成效显著。新冠肺炎疫情暴发以来，中苏就共同抗疫保持沟通与交流。今年3月底，中国山东省赴英联合工作组与苏格兰政府代表及医疗专家举行视频会议，交流疫情防控和诊疗经验，并向苏方捐赠防疫物资，有力推动了双方抗疫合作。

地方合作是中英关系的重要支柱。中国与苏格兰在贸易、投资、教育、科技、旅游等领域合作基础良好、潜力巨大、前景广阔。中方愿充分利用好中英地方领导人会议机制等作用，发挥双方互补优势，深化与苏格兰各领域友好合作。

使馆发言人指出，教育交流与合作是中苏合作的一大亮点。目前，1万多名中国留学生在苏学习，苏格兰近20所大学同中国高校开展交流与合作。中方愿在相互尊重、平等相待基础上，同苏格兰加强教育交流合作，增进双方人民相互了解与友谊。也希望苏格兰政府和高校切实保障好中国留学生的合法权益。

(责编：郝孟佳、熊旭)