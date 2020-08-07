原标题：扬州职业大学：职业教育助力渔村振兴

近年来，扬州职业大学充分发挥学校专业全、师资强、实验实训设施先进等职教资源优势，注重引导渔村渔民争当乡村振兴的推动者、践行者，激发他们脱贫致富、建功乡村的热情。

结合“沿湖村新渔民学习苑”“渔乐渔学”省级游学项目与“江苏开放大学社区教育学习苑”等多个教育平台，围绕“渔村转型、渔民增收、渔村振兴”宗旨，通过开展各类教育项目。学校利用当地优秀传统文化，大力促进文创、旅游等新兴产业发展，用知识和教育助力渔村振兴。

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打造乡村转型的“人才引擎”

方巷镇沿湖村地处邵伯湖西岸，是当地一个从事渔业生产的渔业行政村，现有村民420户，人口1620人。在2019年，沿湖村入选了“2019年中国美丽休闲乡村”名单。

扬州职业大学继续教育学院30余次来到沿湖村实地考察。因为沿湖村地理位置偏僻、行业特殊、土地资源稀缺，当地经济发展受阻，渔民收入不理想。2017年，学院单列农民培育项目——新渔村新渔民振兴计划，组织专家教授，联合14个学院和部门，围绕高素质渔民培育、立足渔村文化、渔村产业、渔村治理、渔村规划、渔村景观、渔村旅游、渔村电商、渔村文创等方面，通过借智引资开启沿湖村高水平发展的壮美征程。

经讨论研究，学校紧紧围绕着提升渔民综合素质，助力渔村经济转型发展，推动渔村物质和精神双富这一宗旨，开展针对性培训。师生们结合当下直播带货的特点，对村民们展开培训。“俏渔娘”黄成娟在专家们指导下，尝试用直播方式介绍渔家特产。

“一对一”讲解培训大受村民好评。从讲解词撰写到讲解要求，专家们耐心地为村民们答疑解惑。近一个月“陪伴接待讲解”，“俏渔娘”倪传雪熟练地掌握了“渔文化博览园”的讲解要领。

自“沿湖村新渔民培训项目”开展以来，教师团队针对沿湖村全体退渔上岸后亟需转型的渔民，致力于提升他们的综合素质，服务渔村经济转型发展。两年以来，学校已成功举办各类培训班30余期，培训人数达近2500人次，实现旅游收入约9680万元，带动就业1267个。

扎根传统文化，推动文化繁荣

近年来，学校对培养当地文化氛围也相当重视。来自教务处徐开金教授、人文学院郑群教授、旅游学院任孝珍副教授等多次在当地开设专题讲座。其中，郑群教授的专题讲座“国学小故事与文明有礼”倍受好评，她从传统文化和现实生活的联系出发，给20多名渔家小学生讲述了“扬州市文明有礼二十四条”的内容，把文明礼仪教育活动落脚于“读书、学礼”之上，引导学生“知礼”“守礼”“行礼”。

学校在帮助渔民富“口袋”同时，也不忘让传统文化“活”起来。学校在沿湖村设立了服务村民终身学习的学习基地——“学习苑”及“最美渔村游学基地”。通过讲座、文化沙龙、职业培训等，学习基地也已成为村民们口中的“知识充电站”“技能培训所”。

为促进当地村民素质提升和“退养还湖”打造最美乡村战略的实施，学校党委书记周胜说，项目团队深挖地方特色资源“渔文化”，从鱼技、渔歌、鱼祭、鱼饮、渔俗等多个方面收集整理渔村传统特色文化，通过围绕“渔文化”办教育，大大增强了渔家文化自信。

设立渔家学堂、组织渔民传承渔家面食、编排演唱“打渔令”等非遗活动……学校的“输智扶贫”，让沿湖村渔民不仅“强了大脑”，更是“鼓了口袋”。学校教授专家团精准施策，引导沿湖村改善湖泊生态、保护自然湿地、完善基础设施，抢抓江淮生态大走廊建设机遇，推动农旅产业融合发展，实现从“卖鱼虾”到“卖体验”的转变，村民们品尝到了乡村振兴的甜头，沿湖村成为学校培育农民的示范基地，也成为校村携手实践乡村振兴的典范，学校的贴心服务获村民一致赞誉。

“实践+再教育”助力最美渔村建设

2019年7月7日，12名志愿者来到沿湖村，开始了服务乡村振兴留守儿童、助力渔民技能提升的“留夏沿湖村”暑期社会实践活动。经过10多天资料收集、实地走访，他们通过地图制作和演讲汇报来展示走访的成果。期间，他们深入了解路名、地名的来历，感受乡村振兴带来的变化，为乡村振兴提出建议。

学校还多次举办培训讲座及社会实践活动，利用进校学、外出看、实地走、现场问、长期跟等方式组织该村“渔后代”以“渔家学堂”为依托，重拾“沿湖渔民习俗”。学生们自选主题并制作道具，并表演，帮助“渔后代”内化邵伯湖渔业起源与演变历史。

活动中，志愿者与孩子们一同深入了解了沿湖村传统鱼技、鱼祭等渔业活动，学习齿罩等生产用具和水上生活用品的使用方法。师生们还利用学校的科教资源，在扬州市双博馆开展现场教学，提升了乡村特色文化的吸引力和感染力，增进“渔后代”对家乡的热爱之情。

目前，学校已与扬州市农委共同创建乡村振兴学院、乡土人才研修学院等职业培训平台。他们已经在沿湖村渔家书房游客服务中心为“学习苑”揭牌并多次指导“渔乐渔学游学”活动。他们还将进一步服务沿湖村的转型发展和高质量发展，将沿湖村有关项目打造成学校服务乡村振兴战略的一面旗帜。

（数据和信息来源：扬州职业大学）

(责编：郝孟佳、熊旭)