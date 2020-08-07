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一学期下来，我们的网课少了点什么

张晨

2020年08月07日08:53  来源：中国青年报
 
原标题：一学期下来，我们的网课少了点什么

　　一学期下来，我们的网课少了点什么

　　尽管网课让我拥有更高的效率，我还是期待着秋季学期，海边的风刮起来的时候，我们可以回到教室，偶尔在校园偶遇，也共同经历刮风下雨，看第一场冬雪在窗外飘起。

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　　一个学期的网课就这样结束了。没开学前，本校如临大敌，线上培训、问卷调查和直播测试，从最初的同事之间还互相打听什么时候结束网课，一学期下来，也渐渐习惯了线上授课。

　　结课的时候问了几个学生网课感受：“感觉上了个电大，学费能打折么” “网课简直太爽了，下学期请接着来”。其实上一两次课就能发现，登录“云空间”和赶赴教室比起来，效率提高了不少。不用哼哧哼哧地在迷宫一样的教学楼里找教室，也不需要预留通勤时间，更不用口干舌燥地一连站上两三小个时，连常规的“上课迟到”噩梦都没有了。

　　有早课的学生也不用纠结要不要早起20分钟先吃个早饭，有一些小机灵鬼，只需拥有一个录屏软件，就可以实现课后回放全部内容，什么“笔记没有记下来”“老师讲得太快了”，统统不是问题。除了本校网课，各种校外网课、名家讲座也忽然都没有了时空限制，过往的知识壁垒就这样化为无形，能不香吗？

　　毫无疑问，网课是社交恐惧症患者的福音。网络课堂展示5分钟，课下得忙碌1个小时，淳朴善良的大学生，为了视频出镜那几分钟，一个个忽然就背上了沉重的偶像包袱，必须设置美颜等级。作为一个名副其实的社恐患者，我从内心深处理解每个不愿打开摄像头的学生，我采用的是共享课件屏幕加语音直播的上课形式，不必打开视频。大家回归纯粹的学术探索，课堂气氛一片祥和。

　　然而一学期下来，也总会感觉这样的课堂少了些什么。传播学中有个概念叫“情境线索”，与之相似的概念有“交际线索”“社会临场感理论”等。这一理论认为，真实空间中的所有信息都是一种线索，日常沟通中承载信息的不只是语言文字，还包含语气、表情、姿势、气味、空间等这些只有在面对面交流中才能捕捉到的信息，这些丰富的信息通过不同的感知渠道为我们构建一种临场感，让我们可以更好地理解情境以及情境中的人。比如课堂提问的时候，躲闪的眼神和低下去的头，回答问题时，充满喜感的川普或者东北话，上课发言时摇头晃脑的肢体语言，也有老师讲着讲着忽然就撸起袖子仿佛要大干一场，这些都是真实教室里的“人味儿”。

　　网课一视同仁地过滤了这些信息。你看不到最流行的发型，看不到最精致的女生，学生不再谈论老师今天的打扮，你甚至也没法在教室走来走去。随手拉动会议名单，看到的都是诸如“姓名+年级+专业”的苍白代码。是的，要求学生上网课改实名是老师们最后的倔强。

　　网络课堂并不总是沉闷，摄像头打开的时候，你会有种进入《交换空间》现场的感觉，今年的研究生线上面试时，考纪要求考生必须在真实空间里作答，我看到了北方家里的大暖气片，南方精致的八仙桌，沙发上方的十字绣“家和万事兴”，还有带蕾丝花边的空调保护罩，这些真实空间的背景信息，会让你觉得责任深重，它提醒你面对的不是一个学生，还包括辛苦养大这个孩子的每一位家人。

　　即便仅仅是音频直播，也总有一些欢乐的翻车事件调剂一下，总有学生忘了关掉麦克风，我听到过奶奶催大孙子去吃饭的声音，妈妈下班回来问怎么一天到晚都在打电脑。网课大概真的很快乐，不少人喜欢上课哼歌，传说中某节体育课，一个学生哼了一节课的“骑着我心爱的小摩托”，与之伴生的是闭麦强迫症，一个学生每节课要检查无数次语音有没有关掉。除此之外，有人的地方就有江湖，网课随之而来的各种的课程群、小组群、通知群、吐槽群，一个群里就是一副面孔，于是总有运气不好的孩子，一不小心就把吐槽老师的话打在了课程群里，简直是悲剧。

　　雅思贝尔斯说，教育就是一朵云推动另一朵云，一棵树摇动另一棵树，一个灵魂唤醒另一个灵魂。在我看来，真实时空的教育里，春风化雨不容易，网课润物细无声却更难。人们很难对着电脑掏心窝子，课堂一定是交流和传播，是双方一起参与的人际传播。在知识获取渠道越来越发达的当下，教师不仅传递知识，还包括与学生共同经历一些彼此同在的时空。一起走过的时间以及时间里的故事，才让我们彼此更有连接，更加亲密。

　　尽管网课让我拥有更高的效率，我还是期待着秋季学期，海边的风刮起来的时候，我们可以回到教室，偶尔在校园偶遇，也共同经历刮风下雨，看第一场冬雪在窗外飘起。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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