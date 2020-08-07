人民网>>教育

定制专属“小飞机” 北航寄出首封2020级本科录取通知书

2020年08月07日16:04  来源：人民网-教育频道
 

“北航定制”版录取通知书（学校供图）

新生专属中阳剪纸，由中阳人纯手工雕刻而成，镂空的纸雕飞机代表着对新一代北航人翱翔九天的希冀。（学校供图）

邮寄礼包内的“以你之志，筑梦火星”的火星车征名邀请函（学校供图）

人民网北京8月7日电 今天，北京航空航天大学正式寄出首封2020级本科录取通知书。即日起，“北航定制”版邮寄包，将载着录取通知书、新生专属中阳剪纸、致北航2020新生的一封信、火星车征名邀请函等完备的入学资料，从校园陆续“飞”到近4000名新生手中。

“北航定制”版的EMS邮寄包，封面设计为排列成北斗七星形状的7架飞机。今年的录取通知书由北航新媒体艺术与设计学院学子房方自主设计，采用充满空间感的趣味创意，将BUAA与校园建筑融合，并加入飞机与“航概妹”等北航特色元素。此外，通知书大礼包内还包含一张火星车征名邀请函，特别邀请新生为中国第一辆火星车命名，由此开启新生的第一份航空航天“事业”。

北京考生许多是今年第一位接收到北航录取通知书的学生，未来他将进入数学与应用数学专业学习。“北航先辈们传承的是‘空天报国、敢为人先’的精神，这使我心中也有了沉甸甸的责任感和对未来的梦想。未来，在这里，我要将我所热爱的专业变成能力去报效祖国，为祖国的航空航天事业添砖加瓦！”对于即将到来的大学生活，许多表达了自己的期待。（李依环 王晴 刘志威）

(责编：李依环、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

强动员优政策多举措为毕业生入伍开辟“绿色通道” 教育部联合中央军委国防动员部，多方协调，以更大力度升学就业优惠政策、加强组织宣传动员、畅通大学生入伍绿色通道等举措，努力实现大学生应征入伍数量、质量双提高。 【详细】

原创报道|

教育部：因时而变 因势而新 全力做好高校毕业生就业工作 教育系统在持续抓好疫情防控工作基础上，积极应对疫情给毕业生就业创业带来的困难和挑战，充分利用网络平台和资源，采取拓宽渠道、增加岗位、优化服务等措施，努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved