定制专属“小飞机” 北航寄出首封2020级本科录取通知书

“北航定制”版录取通知书（学校供图）

新生专属中阳剪纸，由中阳人纯手工雕刻而成，镂空的纸雕飞机代表着对新一代北航人翱翔九天的希冀。（学校供图）

邮寄礼包内的“以你之志，筑梦火星”的火星车征名邀请函（学校供图）

人民网北京8月7日电 今天，北京航空航天大学正式寄出首封2020级本科录取通知书。即日起，“北航定制”版邮寄包，将载着录取通知书、新生专属中阳剪纸、致北航2020新生的一封信、火星车征名邀请函等完备的入学资料，从校园陆续“飞”到近4000名新生手中。

“北航定制”版的EMS邮寄包，封面设计为排列成北斗七星形状的7架飞机。今年的录取通知书由北航新媒体艺术与设计学院学子房方自主设计，采用充满空间感的趣味创意，将BUAA与校园建筑融合，并加入飞机与“航概妹”等北航特色元素。此外，通知书大礼包内还包含一张火星车征名邀请函，特别邀请新生为中国第一辆火星车命名，由此开启新生的第一份航空航天“事业”。

北京考生许多是今年第一位接收到北航录取通知书的学生，未来他将进入数学与应用数学专业学习。“北航先辈们传承的是‘空天报国、敢为人先’的精神，这使我心中也有了沉甸甸的责任感和对未来的梦想。未来，在这里，我要将我所热爱的专业变成能力去报效祖国，为祖国的航空航天事业添砖加瓦！”对于即将到来的大学生活，许多表达了自己的期待。（李依环 王晴 刘志威）

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