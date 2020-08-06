2020中国国际教育巡回展将开启?百余所海内外名校在线相约

人民网北京8月6日电 （记者 郝孟佳）由中国（教育部）留学服务中心主办的“2020中国国际教育巡回展（线上分展）”将于8日至9日举办。来自中国、韩国、英国、马来西亚、澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡、美国、法国、匈牙利、爱尔兰、意大利、西班牙的百余所海内外院校和机构参加，其中英国、加拿大、澳大利亚、马来西亚等主要留学目的国将以国家展团形式整体展现国家形象。

本届线上教育展在延续历届教育展官方权威主办、国家展团形象展现、留学全领域覆盖等优势的基础上，精心设计，大胆创新，以网页形象展示与在线直播互动相结合的方式，全景展示留学目的国参展院校和机构的留学政策、动态信息和突出亮点，为广大出国留学人员获取海外优质教育资源和最新留学信息提供官方权威渠道。

中国国际教育巡回展官网线上教育展专区已于8月1日上线，展示各主要留学目的国最新留学资讯、海内外院校详细信息、直播系列活动预告等内容。8日，各主要留学目的国官方机构和海外参展院校将开启在线直播，解码疫情形势下各国最新留学风向，发布院校最新招录动态，学生家长可与心仪院校零距离在线互动，获取最新留学资讯，寻求最佳留学路径。

值得一提的是，本届中国国际教育巡回展（线上分展）首次设立涉外办学院校专区，展示涉外办学项目发展成就，介绍最新项目办学信息，包括中央财经大学、北京邮电大学、广东外语外贸大学、湖南大学、四川大学、厦门大学、东北财经大学、中国传媒大学等多所国内知名高校，将于9日“涉外办学院校专场”集体亮相。

作为线上教育展的配套活动，中心将于7日上午8:30-11:30举办“2020中国留学论坛（线上专场）”。论坛主题为：“开放合作，创新共享——开创新时代留学事业新格局”，将邀请中外教育主管部门领导和高校校长，就当下和疫情后留学事业面临的挑战、机遇和应对措施展开研讨，通过分享各国权威留学政策和先进经验，持续推动教育国际交流合作与留学事业的发展，同时积极回应社会关切，为意向出国留学家庭提供有益借鉴。

各主要留学目的国官方机构和海内外参展院校将以在线直播的方式，解码疫情形势下各国最新留学风向，发布院校最新招录动态，学生家长可与心仪院校零距离在线互动，获取最新留学资讯，寻求最佳留学路径。

(责编：郝孟佳、熊旭)