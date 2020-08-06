原标题：大凉山小伙吉克古日：15岁上学，拼了才行

吉克古日 受访者供图

吉克古日：虽然学习难度很大，但我一直坚持。

三伏天烈日当空，刚填完志愿的吉克古日依然在山上干农活。说到自己的高考成绩，吉克古日很高兴：“能考上一类模式的本科，我自己挺满意的。因为我是班里基础最差的，唯一一个从五年级读起的学生。”

吉克古日家住四川凉山彝族自治州特布洛乡吾口村洛木社，今年23岁，是家中的老大。因为家里穷，父母农活多，为了照料弟弟妹妹，他没能上小学。15岁时跟着村支书到乡里学校，吉克古日燃起了上学的念头。村支书很支持他，和学校教务处商量后，把他编入五年级二班。“当时就是完全听不懂的状态，汉语不会说也不会写。”吉克古日回忆道，“我记得最深刻的事就是老师找了一个三年级的学生来教我乘法口诀。”班里的语文老师也很关心吉克古日，从最基础的汉语拼音开始教他。“老师从没放弃过我！”

上了初中，吉克古日认字不多，买了一本新华字典，每天就是背字典认字典。他始终把劲儿用在学习上，为了让自己不打瞌睡，他和同桌买了一包小米辣放在课桌上，“困了就吃一口，精神就来了”。

吾口村是贫困村，今年刚通路。从初中到高中，吉克古日每次上学都要先走一个半小时山路从村里到乡上，再花20块钱车费坐车到县城。由于路途遥远，更为了省钱，吉克古日只在放长假时回家。高中三年，吉克古日不仅在学习上用功，也积极参加学校的活动，在杂志上发表文章，获得不少奖项。而在当初小学五年级同班同学里，读完高中考上大学的也只有吉克古日一人。

老师说

吉克古日的情况有点特殊。小时候家里困难，他想把上学的机会让给弟弟妹妹，直到15岁才开始上学。他的语文功底很差，那时连拼音里最基本的声母韵母都不过关。他的彝文很好，经常发表文章，我常常鼓励他学好汉语，争取成为“双语人才”。这个孩子很刻苦，班里语文老师在教室里挂了一张汉语拼音表，他有不懂的就跑办公室来问。他常说自己一定要拼了才行，靠着一股狠劲在学习。高一到高三，我能看到他各科都在进步，我们班作为普通班有八九个学生考本科已经很不错了，吉克古日是里面基础最差的一个，考上大学真是一件了不起的事。

——吉克古日高中班主任 地地曲波

（杨 飒）

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