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7岁女孩往楼下扔矿泉水瓶 民警用“检讨书”教育她

2020年08月06日08:50  来源：重庆晨报
 
原标题：7岁女孩往楼下扔矿泉水瓶 民警用“检讨书”教育她

　　“各位爷爷、奶奶、叔叔、阿yi大家好，我犯了一个cuo”
　　小区告示栏贴出一张有拼音的检讨书
　　 7岁女孩往楼下扔矿泉水瓶，差点砸到一位奶奶，民警用“检讨书”教育她

女孩贴在公告栏的检讨书。

　　砸在地上的矿泉水瓶。

　　“各位爷爷、奶奶、叔叔、阿yi大家好，我犯了一个cuo。”这几天，高新区一小区的告示栏里，贴出了一个孩子的检讨书，检讨书里还有不少拼音，孩子写道：“我往楼下reng了个kuang泉水ping子，一位奶奶bei吓到了……”

　　矿泉水瓶从天而降

　　引起邻居公愤

　　检讨书里写的事，发生在7月29日，高新区公安分局虎溪派出所接到辖区某小区的业主报警电话，对方是一位老太太，称自己在小区楼下行走时，一个从天而降的瓶子直接落在她的面前，差点儿就正中她的头部，自己被吓得不轻，虽然没有造成人身伤害，但是考虑到这种危及他人安全的违法行为，老太太还是拨到了报警电话。

　　民警接到报警后立即到现场查看周围情况，经现场走访未发现直接的线索，老太太当时情绪非常激动，说着说着没控制住情绪哭了，于是周围也围拢了一群围观的业主，大家得知此事后都愤愤不平，希望民警能够找到肇事者，加以警示教育。

　　“真凶”是个7岁女孩

　　民警用“检讨书”教育孩子

　　民警很快将情况通报给小区物业，多头并进查找真相。在锁定瓶子扔出的方位后，锁定了楼栋，民警和小区保安人员对33层楼逐一排查。后来民警根据瓶子的特征，在一户人家看到了相似的瓶子，经过对该户业主询问终于查清了事情的真相，也找到了扔水瓶的“真凶”——一名独自在家的7岁小女孩小玉（化名）。

　　通过与家长协调，民警强调不能让小孩子知错不改，避免造成日后的不良习惯，给自己和行人都带来更多的困扰，必须要采取有效的办法对小孩的错误行为进行惩戒，家长表示会加强安全教育。

　　7月31日，民警将小玉及父母和报警的老太太双方单独约到派出所进行协调。民警对老太太进行安抚，小玉及父母诚恳道歉的态度，老太太表示能谅解，但不能少了对小朋友的教育。随后民警也向小玉的父母表明了老太太的担忧和受到的影响，小玉的家人表示对老太太做出一定的补偿以表歉意。最后在民警的调解下，双方握手言和。

　　但是，此事还没有结束，为了让孩子认识到自己的错误，民警在父母的配合下，悉心地教育了小玉也给她讲明了事件的危害性。

　　在民警的指导下，小玉主动向老太太以及小区邻居叔叔阿姨们道了歉，并表示以后一定会做个乖孩子，不会再随意向窗外扔东西了，后来在家长的指导下还写了一份检讨书交给了物业，社区邻居们也表示了谅解。在教育小孩的同时，民警也对小区其他的业主加以警醒，提醒大家一起遵守公德，对高空抛物说“不”。

　　民警提醒：高空抛物威胁楼下行人安全，同时也是违法行为，造成严重后果的甚至会触犯刑法。在此，民警呼吁大家管好自己的手，对高空抛物说不。与此同时，家长对自己未成年子女的教育也应当加强，管好自己的小孩，杜绝高空抛物，大家携手共建美好家园。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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