招考公务员 有啥新变化

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连日来，全国各地考生步入考场，参加各省份组织的各级公务员考试。不少省份今年扩大了公务员招录规模，增加了基层岗位的数量。在疫情防控常态化情况下，各地各部门通力协作，采取严格细致措施，压缩时间、细化保障，确保公务员招考工作安全顺利开展。

做好疫情防控

天津设立答疑热线、制定应急预案，保障考试顺利进行

受新冠肺炎疫情影响，今年天津公务员招录考试推迟了3个月。6月28日，招考公告发布。与往年不同的是，同日发布的还有《天津市2020年公开招考公务员笔试考生防疫与安全须知》。

“健康码怎么申领，是否需要核酸检测，健康状况承诺书何时填写，考试过程中出现发热、咳嗽怎么办，口罩佩戴，了解相关防疫要求”等6条防疫与安全须知一一列出。

每条安全措施都是多方联动。“单靠我们招录部门肯定做不到，还得跨单位合作。”天津市公务员局相关处室负责人介绍。疫情防控措施，有天津市防控指挥部指导；健康码分析，有天津市大数据管理中心帮助；考生答疑热线，有天津市便民专线服务中心支持……在疫情防控常态化情况下的考试预案，对工作人员也是一场“考试”，考的是各方的通力协作。

“来自中高风险地区的考生，到津后是否需要集中隔离？”“风险降级后，考生到天津考试是否必须提供7日内核酸检测证明？”6月中旬开始，咨询热线不断。为了统一答疑解惑，7月8日，天津市公务员局发布《公务员笔试考生防疫政策问答》，集中回复考生，并对“安全须知”常见疑问进行细化解读。

常态化疫情防控下，今年的考试有何不同？

拉开间隔距离，减少考场内人数；进大门需出示“健康码”，红外扫描测体温，进教室人工再测一次；若考生在进入考点或考试过程中出现发热、咳嗽等症状，由考点医护人员进行初步诊断，并视情况安排到备用考场参加笔试；联络定点医院做好准备工作，提前制定隔离措施和隔离路线……

就在考前几天，某地发生本土病例。天津公务员局立刻启动紧急应对方案，连夜开展核酸检测。“这些做法的目标只有一个，尽最大努力保障所有报名人员都能顺利、安全参加考试。”天津市公务员局相关处室负责人说。

扩大招录规模

山东招录数量同比增4313名，1021个职位专门面向应届生

“发挥还行，今年报了专门针对应届生的岗位。”来自山东济南一所高校的应届毕业生小李，从公务员招录笔试考点走出时对记者说。小李对这次公务员招录很是用心：“在家复习得比较充分，希望能取得好成绩。”

7月19日，一上午的时间，小李经历了行政职业能力测验和申论两场考试。往年，两场考试会分别放在上午和下午，今年为尽可能减少人员流动和聚集，山东对考试时间和题量进行了适当调整，采取一次检测入场、无缝衔接考试的办法。

今年，山东扩大公务员招录规模，计划面向社会招录公务员7360名，招录数量较2019年增加4313名。其中，首次拿出1021个职位专门用于招录高校应届毕业生。除这1021个定向招考职位外，其余职位还有90%不要求考生具有基层工作经历，应届生也可以报考。“我们鼓励引导应届毕业生到基层工作，在服务乡村振兴中建功立业，实现自己的人生价值。”山东省委组织部公务员二处处长王志敏说。

此外，山东组织部门积极主动服务考生，最大限度方便考生报考。受疫情影响，报考者暂未取得职位要求的资格资质证书、但在招录机关确定的容缺期限内能够提供的，可以先报名考试、后资格审查。在报名期间，山东组织各级招录机关答复考生电话咨询4.5万余次，对考生所需提报的申请材料实行一次告知、快速审核。此外，采取短信温馨提示方式，及时通知考生报名进度，避免错过报名时间。

向一线倾斜

四川增加基层岗位数量，优秀村干部可参加定向招考

7月25日，23万余名考生参加了四川省2020年省市县乡“四级联考”，2020届基层选调生招录和面向优秀村（社区）干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵的定向招考等3项人事考试笔试。四川省委组织部公务员二处相关负责人介绍，此次公招笔试成绩预计8月下旬出炉，9月上中旬将陆续组织面试。

与以往相比，这次公招实施分类分级考录，笔试环节分省、市县、乡镇三级设考，申论题按照三级分别进行出卷；面试环节按综合、政法、经济等不同职能机关，分省市县和乡镇二级设考。“此外，我们还将实施差异化倾斜政策，指导各地根据辖区内艰苦边远地区经济发展、队伍结构、历年招录情况，区别不同的职位单独或者综合采用倾斜政策，做到‘一县一策’。”该负责人介绍。

此次招录，四川进一步增加了基层岗位的数量。来自四川达州宣汉县某乡镇事业单位的小陈，报考了面向事业编制人员的定向招考，“对于我们基层干部来说，到机关任职，多了一条发展通道。”小陈说。

据介绍，针对艰苦边远地区的事业编制人员和脱贫攻坚帮扶队员中的退役士兵，四川区县乡机关今年首次面向上述人员定向招考，与服务基层项目人员同享10%—15%的定向招考计划。四川还进一步扩大了面向优秀村（社区）干部定向招考的力度，21个市（州）拿出154个招录计划，比2019年增长59%。

“增加基层岗位数量，是推进城乡治理制度创新和能力建设的需要。”该负责人介绍，为了让招录的基层干部待得住、干得好，四川将进一步落实最低服务期制度，新录用乡镇公务员在乡镇最低服务年限为5年（含试用期），享受倾斜政策录用的乡镇公务员在乡镇最低服务年限为8年。

“刚好看到我这个专业属于急需紧缺专业，于是报考了这个岗位，希望能在基层成就一番事业。”四川大学应届毕业生小张报考了一个专业类选调生职位。据了解，四川今年进一步扩大了选调范围，将招录范围扩大为全国公办高校及科研院所毕业生。“为选优配强一线干部队伍力量，本次招录充分考虑到贫困县和艰苦边远地区的工作需要，在选调生名额分配上，确保每个县平均10.8名。”该负责人说。记者 龚相娟 潘俊强 王永战

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 11 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)