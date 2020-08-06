减压，留学路上的必修课

孙迎雪（左）与同学在一起

姚知意用来解压的绘画作品

面对海外求学中学业与适应环境的双重压力，学会自我减压是海外学子非常重要的技能之一。对姚知意和孙迎雪来说，回想自己的留学时光，艺术与旅行是缓解学业压力的好办法。

课业密度繁重

姚知意就读于南非西开普大学，纵使出国前对学业压力有一定心理准备，但入学后课业之繁重仍然让她大呼“累惨”。“班里同学的数量比我在国内读书时少了很多，因此老师对每个同学都很关注，要求非常严格，尤其是作业质量。”姚知意的备忘录上，满满当当地记录着一段时间内需要完成的作业，包括论文、研究报告、延伸阅读、小组讨论等多种形式。“有空闲时我还在做兼职教师，基本上每天都是连轴转。”

对于夜以继日的学习状态，在美国纽约一所大学交换留学的孙迎雪同样深有体会，就连今年春节，她都是在开足马力完成作业中度过的。

“那时，朋友圈里不少同学晒出了与家人团聚的照片，我也很想家，很想回去过年，但时间上和课程安排上都不允许。”孙迎雪从小没出过远门，这是她第一次离家过年。除了想家，更让她头疼的是每天需要完成的几十页阅读任务与报告撰写，那段时光孙迎雪几乎日日鏖战到凌晨之后才能稍稍休息。

异国他乡求学，也要适应不同国家和地区的生活习惯。孙迎雪所在的大学宿舍实行男女混宿制度，相隔很近的男生寝室晚上喧嚣吵闹，让她头痛不已。“赶作业时固然不能早睡，作业写完可以休息了，可楼道里闹哄哄的，仍旧让人无法入睡，我得戴上耳机才能勉强入睡。”回想当时的情景，孙迎雪苦笑着说。

寻找释压出口

小学三年级时，孙迎雪便在母亲的引导下开始学习民族舞，在国内时多次参加学校组织的民族舞比赛。于是，舞蹈自然而然成了她留学生涯里释放压力、保持良好心态的重要“伙伴”。

在纽约，孙迎雪报名了学校的瑜伽课。“中国民族舞这样的课程国外确实比较少，我也一直对瑜伽有兴趣，心静下来之后压力就会得到释放。”她还盘算着一场前往阿拉斯加看极光的旅行。孙迎雪的想法很简单，去了也不一定能看到极光，但这一路风景、一路追求、一路伴随着期待与畅想，这个过程本身也是旅行的重要组成部分。

开普敦生活的几年里，姚知意逐渐爱上了摄影。她喜欢拍摄那里的自然风光，桌山旁的海水湛蓝、天高云阔，每一张照片的景色都令人流连。朋友喜欢登山，也常拉着姚知意同去，既锻炼了身体，也让双眼饱览了美景。登一次山回到家里，再繁重的课程压力似乎也没那么沉重了。

（王淑晨）

(责编：郝孟佳、熊旭)