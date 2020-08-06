域外感冷暖：意大利房东为我减租

疫情汹涌之下，意大利的旅游业倍受冲击。作为世界著名旅游城市的佛罗伦萨，往常的街头巷尾总是流连着一波又一波来自世界各地的游客，而今整个城市清冷了许多。但在病毒肆虐之下，却总有些温暖时刻让海外学子难以忘怀。

结束了在佛罗伦萨国立美术学院绘画专业的学习之后，陈昊玉与男友原本计划在意大利生活一段时间再回国。然而疫情突如其来，工作机会难寻，二人不得不待业在家，面对收入微薄、隔离成本又居高不下的现状，陈昊玉真真切切地感受到了之前少有的压力。

“除了正常的吃穿住用开销之外，与国内相似，意大利租房的生活成本中也包括垃圾处理费、物业费、水电网、电视费等，这些账单每隔两个月会准时寄到家里。”陈昊玉说。

读书期间有父母资助，生活压力相对较小，毕业后想依靠自己的本领赚钱谋生，过程却远没有想象中顺利。

在了解到当地政府已出台租房补助等相关政策后，陈昊玉眼前一亮。但现实随之又泼了她一盆冷水，因为她目前尚不符合申请租房补贴的标准。

“怎么办？试试看与房东沟通减租？但疫情期间大家都不容易，房东的工作也多少受到了影响，他养家的压力也不小。”陈昊玉思来想去，还是决定联系房东试试。但她心中却没底，租房的这些日子，除了定时交付房租，她与房东几乎没有其它联系，这减租请求能行吗？

给房东的短信发出后，陈昊玉没抱太大希望。在她看来，房东如果不同意减租，原本也是情理之中的事。

两天后，陈昊玉的电子邮箱忽然收到了房东发来的私人协议，房东甚至没问陈昊玉想要减租多少就直接给出了每月250欧元的减免金额，并且一直持续到今年年底。这让陈昊玉喜出望外，她原本以为对于目前每月750欧元的房租，房东就算同意减租也不会有太大折扣。没想到直接免去了三成多。

“我的房东是一对50多岁的意大利夫妇，话不多但温柔和蔼。他们的儿子已经大学毕业，并没有留在佛罗伦萨工作，我现在住的房子就是房东夫妇原本为儿子准备的。或许，他们是爱屋及乌，想到了自己的孩子在外求学工作的不易吧。”提起房东的那封邮件，陈昊玉至今仍觉得感动。

在异国他乡，陈昊玉第一次有了些亲切感，自己所住的房子相较往日更显得温暖宽敞。屋子明亮、暖阳溢满心底，而这源于一对异国夫妇的善良和慷慨。

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