原标题：8岁童星当评委 请别消费儿童

近日，山东济南一档歌唱比赛请来一名8岁童星做评委，引发网友热议。从网传视频中可以看到，该童星以非常“老资格”的口吻，评价着叔叔阿姨甚至爷爷奶奶辈的参赛选手。视频在网络上曝光后，很多网友提出了质疑，称一个8岁的小孩这样点评大人有点太没礼貌了。但有的网友并不同意，称这不是礼不礼貌的问题，而是能不能评的问题，主办方也存在博眼球的嫌疑。

对于网友的质疑，小姑娘经纪人反怼：“你有她火吗？你们有她出名吗？”言下之意，能不能当评委的标准，就是“火”，就是“出名”。但这显然站不住脚，当评委需要专业知识，而术业有专攻，“名人”“明星”并非万宝全书。实际上，即使具备专业知识，也并非就能当评委，还应是专业人士中的佼佼者，若此，才有可能点评到位，也才能服众。

当然，8岁成为童星，于其这个年龄，必定有过人的特长或者天赋，但当评委，来评价“叔叔阿姨甚至爷爷奶奶辈的参赛选手”，至少也是早了点。8岁的年龄，刚开始学习，大多还在启蒙的阶段，既缺乏阅历，知识积累也不足。况且，能达到参赛水平的选手，也都有其出类拔萃之处，8岁童星当他们的评委，显然“嫩”了点。

其实，让8岁童星当评委，如网友所说，就是为了“博眼球”。童星以非常“老资格”的口吻，评价着叔叔阿姨甚至爷爷奶奶辈的参赛选手，这样的“错位”所产生的“笑果”，正是主办方期待的。说白了，这其实是对童星的过度消费，是把童星当作赚钱的工具。这对童星，也是极不负责的。

显然，童星稚嫩的肩膀，终究承载不了与年龄所不相称的沉重的功利负荷，对未来的过度透支，终究将成为昙花一现的人物。实际上，这于童星，也并非他们所愿。人生刚刚起步，名气于他们无益，事实上他们也不需要财富。他们向往的、需要的，只是无忧无虑地快乐生活、顺其自然地健康成长。对孩子名气的“开发利用”，说到底，都只是从大人自己的利益出发，是对孩子权益的侵犯和剥夺。

保护孩子，就是对属于未成年人的所有权益都无条件地尊重。不管是出于何种目的，都没有任何理由凌驾于孩子之上，更没有权利把自己的意志强加给孩子。有关方面也应尽到把关责任，为孩子撑起健康成长的保护伞。

(责编：郝孟佳、熊旭)