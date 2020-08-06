原标题：“指挥棒”转向，高校教师怎么看

高校教师职称改革的“指挥棒”再次开始转动。

近日，人力资源社会保障部和教育部共同研究起草《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见（征求意见稿）》，目前正在向社会公开征求意见。连日来，这一文件引发了学者、老师的关注讨论，不少改革举措引来点赞。但也有老师担忧，如果不进一步深化、细化细则，这些改革很可能“知易行难”，难保实效。

如何让职称改革的好意见真正落到实处？“破”之后需要如何“立”？哪些监督保障机制需要完善？专家学者纷纷建言献策。

焦点一：师德表现成职称评审首要条件，希望标准确定，谁来评如何评有依托

【改革要点】“严把思想政治和师德师风考核”成为改革重点。征求意见稿指出，将师德表现作为教师职称评审的首要条件。

【教师提问】师德表现成职称评审首要条件，标准怎么定？谁来评？如何评？

采访中，不少高校教师认为，师德表现作为职称评审首要条件很有必要，但现有评价机制存在短板。

“现行职称改革评价体系中，师德已经被着重强调。但因为很难评价和量化，基本上就是‘走过场’，没有明确踩到师德红线就给过关。”一位不愿具名的高校教师告诉记者。

评什么？谁来评？如何评？教师们认为，让这三个层面得到明晰，才能使师德评价不再是“说起来重要，抓起来手软”。

北京师范大学教育学部教授李奇建议，在“评什么”上，应该对师德建设的内涵进行明确界定：“比如学术诚信是师德的重要内容，导师跟学生的学术成果按照参与度多少如何署名等都应该有所规定，而不是像现在一样没有具体制度。”

中国人民大学教育学院教授程方平认为，在“谁来评”和“如何评”上，要进一步加强基层学术委员会建设：“此外，为了防止有人利用师德评审恶意攻击他人，还要设立相应的申诉制度和帮扶机制。”

焦点二：论文发表数量、论文引用榜单等仅作评价参考，看什么要明确

【改革要点】征求意见稿强调，要逐步规范学术论文指标，论文发表数量、论文引用榜单等仅作为评价参考，不以SCI（科学引文索引）等论文相关指标作为前置条件和判断的直接依据。

【教师提问】职称评审的核心指标是什么？不看论文看什么？

此次征求意见稿中，对论文发表数量、论文引用榜单等如何使用也备受高校教师关注。“破五唯”后立什么，才能避免职称评审过多地被人情关系和学术权威主导？

“不唯论文不等于不要论文，这是共识。要从重数量向重质量转变，需要建立能够替代原来‘数论文’的、并能保障公正公平的评价体系。”李奇建议，可以将教师在研项目、相关论文等进行公开，倒逼教师更加重视学术质量。

程方平认为，在职称评审过程中更重要的是找到可以非量化的点，加强专业评价，做到定性和定量相结合：“要从建立权威、专业的同行评议入手，并且在职称评审的过程中加强同行评议的比重。”

此外，还有学者认为，目前过多地考量论文发表与否，而对其学术成果的后续影响等评估甚少，可以尝试在职称评审中引入这个维度，比如可以在同行评议中对申报者作品影响、效果进行分级评定，由此进一步判定其学术价值。

焦点三：代表性成果喊了多年，希望逐步落地

【改革要点】征求意见稿提出，要推行代表性成果评价。结合学科特点，探索项目报告、研究报告、技术报告、工程方案、教案、著作、论文等多种成果形式。

【教师提问】代表性成果评价主观性很强。如何保障其科学性和公平性？

“破五唯”之后，征求意见稿指出，要推行代表性成果。代表性成果评价怎么评才能科学性和公平性兼具？

“代表性成果评价的主观性很强，两点很重要：一是明确什么叫‘代表性’，不是说出了一本厚书、在顶级期刊上发表了论文就叫代表性，而应更多关注原创性和价值影响两个维度。二是还是要建立权威、公正的同行评议，真正发挥学术共同体的作用。”程方平建议：“在同行评议中，为了避免人情关系和利益竞争，人员构成可以多元化，比如已经退休的教授、校外专家等比例要协调好。”

北京大学教育学院教授岳昌君建议，在评审过程中，同行评议的流程要进一步严谨规范。他介绍近年来北大的职称改革：“申请人只需要提交5篇代表作即可在学院教授委员会、学术委员会进行答辩。答辩后遴选出的人选需要在全国范围内选择和自身学科背景、方向相近的3名专业对标人，然后进入同行评议。我们建立了一个全球匿名专家评审委员会，从中随机抽取15名左右专家根据对标人的科研状况对申请人进行考核，其意见也会作为很重要的评审依据提交学校。”

苏州大学政治与公共管理学院副教授尤小立认为，还要加强对同行评议的有效监督：“随着学术研究的精细化，同行评议的难度也在加大。而以往的行政化评价缺乏有效监督引发的不公平、不公正问题，在专家、同行评议中也同样需要考虑。”

焦点四：教学为主型教师如何考评要有指南

【改革要点】征求意见稿提出，按照教学为主型、教学科研型等岗位类别对教师进行评价。教学为主型教师要治学严谨，遵循教学规律，教学经验丰富，教学效果优秀，形成较好的教育理念和教学风格，在教学改革、课程建设等方面取得突出成绩。

【教师提问】教育风格该如何考量？治学严谨该如何评定？

教学为主型和科研为主型教师分开评定职称早有试点，但不少教师反映，在试点的过程中，教学为主型教师的成绩难以量化是一个难题。一位基层高校教师告诉记者，在评审最后，不唯论文难以衡量，往往还是“唯论文计”。

北京师范大学教育学部教授洪成文告诉记者，在高校职称评审过程中，一般分为三类：教学为主型教师、科研为主型教师和教学科研型教师。“一般来说，公共英语、思政课等公共课教师会选择教学为主型岗位。”洪成文说。

公共课教师难以形成专业化成果，如何考量？洪成文认为，可以在育人效果上考评：“我建议从两个方面解决这个问题，一个是同行的听课评价，一个是学生的听课评价。这样能从根本上解决唯论文的问题。”他还认为，教学为主型教师不一定需要重视原创的论文结果，而是以课件、课堂效果论英雄。

焦点五：明确人才绿色通道，灵活的评价标准要明确

【改革要点】征求意见稿指出，要建立重点人才绿色通道。引导教师主动服务国家重大战略需求，注重工作实绩，其工作成果不简单以发表论文、获得奖项等进行比较评价。

【教师提问】怎么进入绿色通道？哪些成绩可以衡量成绿色通道？

人才绿色通道，是这次改革中新的亮点，也是最受教师关注的方向之一。记者了解到，哪些成果可以进入绿色通道？期限是多长？都是教师们关注的问题。

中国人民大学教育学院教授李立国表示，任何评价都不可能尽善尽美，但是拔尖创新能力的评定，高校应该有共识。“有拔尖创新能力的、有利于国计民生发展的、有利于重大科技成果转化的，都可以认定为国家重点战略，从而进入人才绿色通道。”李立国说。

针对教师们关注的科研期限问题，李立国认为，应该尊重科研创新的空间，在评审过程中，对于期限应该适度延长，对于过去已经取得重大成果的，也应该破格给予成绩认定，让教学科研型教师安心从教，安心科研。

焦点六：职称评审权下放高校，有效监督要有实现路径

【改革要点】征求意见稿提出，高校教师职称评审权直接下放至高校，自主组织评审、按岗聘用，主体责任由高校承担。

【教师提问】评审权下放高校之后会不会出现人情风、关系网？如何防止“一管就死，一放就乱”？

职称评审权下放高校，是呼吁已久的问题，这次征求意见稿一锤定音，却有一些高校教师感到“不踏实”。记者了解到，“人情风”“关系网”是他们最担心的问题。

李立国表示，这些教师们的担心不无道理。因为近年来，有的高校已经有了先行先试的试点，但无论从“指标投放”上，还是从“行政干预”上，一些老师总觉得看不见摸不着。未来应该怎样堵住所有漏洞？防止一管就死，一放就乱？李立国认为，未来各校应该配合出台相关《实施意见》和《指导办法》。

李立国建议，高校内部的学术委员会应该发挥起学术共同体的作用，重视校外评审、校外专家，重视同行评议。“目前在硕士、博士学术论文审核上，有的学校已经开始了校外专家盲审的试点，效果很好。我认为在职称评审上，也可以引入这个制度。”李立国说，“重视专家意见，而不是按资排辈。”（记者 邓晖 姚晓丹）

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