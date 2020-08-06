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脑瘫男孩姚俊鹏：“跑”出人生“加速度”

2020年08月06日08:32  来源：光明日报
 
原标题：脑瘫男孩姚俊鹏：“跑”出人生“加速度”

　　姚俊鹏 芜湖市委宣传部供图

　　姚俊鹏：我仍然笨拙地飞，云端远比传说中更加绚烂，我要独自寻找，我会记得沿途有多精彩。

　　上面这首诗的名字是《飞》，作者是安徽省芜湖市安师大附中高考生姚俊鹏，一位先天性脑瘫患者。今年，他的高考成绩为623分，超过安徽省理科一本线108分。

　　19岁少年姚俊鹏，在襁褓中就被确诊为脑瘫，庆幸的是智力没受到影响。为了训练肌体灵活性，从小父母就陪着姚俊鹏在操场上坚持走步锻炼。

　　随着训练和恢复，姚俊鹏也和其他学生一样，走进了校园。不同的是，需要父亲姚明每天骑电动单车，送他上下学。他总是伏在父亲背后，跟着一步一摇，爬上教学楼。

　　“俊鹏学习习惯很好，很自觉。”姚明告诉记者，高考复习阶段，晚上十点半协助孩子洗漱后，夫妻俩就睡觉了，而姚俊鹏会独自一人复习到半夜十二点半。学习之余，姚俊鹏还爱玩电脑游戏，“每周会玩一个小时电脑游戏，但时间一到，他都会主动下线关机，又回到书桌前。”

　　由于脑瘫导致的痉挛性，姚俊鹏的双手不太灵活。上高中后，他喜欢上了生物，也曾跟家里人商量，准备参加生物竞赛，却因为生物解剖等实验对动手操作能力的要求很高，只能作罢。而这成了姚俊鹏心中的“小遗憾”。

　　姚俊鹏写起字来也特别费劲。因耗时长，他几乎没有一次完整地做完语文考卷。今年高考，在学校的帮助下，他申请了高考延时，并很快得到批复。而这次是他唯一一次写完作文的考试。

　　8月4日，班级举行聚会，播放了班级纪念视频，串起了同学们三年的高中回忆，而这个视频正是姚俊鹏精心制作的。这一帧帧视频，何尝不是姚俊鹏逆风飞翔的记录。

　　“我们常跟孩子说，要学会感恩，别人帮助你的时候多，你能帮助别人的时候少。”姚明说。

　　高考结束后，姚俊鹏在纸上写下，“感谢父母，感谢老师”。

　　老师说

　　俊鹏，是一个爱笑乐观的男孩，这是我见到他的第一印象。课堂上，他总会微笑着认真倾听老师讲课，我每次讲笑话，他肯定是笑得最开心的那一个。

　　俊鹏，是一个坚韧的男孩。到了高中阶段，有些同学会抱怨课业多、压力大，但他从来不会。他从不迟到、从不请病假，每天提前十分钟到校，在学习上从不打折扣。其他同学都难以做到，他却坚持了三年。

　　经历了高三，就没有什么东西能再难倒我们了。希望他在大学里，做好自己，尽己所能，将爱好和潜能相结合，放心去飞！

　　——芜湖市安师大附中高三12班班主任 芮金龙

　　（记者 陈鹏）

　　

(责编：郝孟佳、熊旭)
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