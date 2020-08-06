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“玻璃男孩”徐辰杰：没把自己当成特殊的人

2020年08月06日08:29  来源：光明日报
 
原标题：“玻璃男孩”徐辰杰：没把自己当成特殊的人

　　徐辰杰 徐西昌供图

　　徐辰杰：我相信奇迹一定会发生。

　　654分！高考分数出现在电脑屏幕上的那一刻，山东省邹城市考生徐辰杰和他的父亲松了一口气。“考试发挥正常，得到一个非常理想的结果，多年的努力终于没有白费。”

　　看似云淡风轻的话语，背后付出的却是比常人多千百倍的努力。

　　原来，徐辰杰患有“脆骨症”，小时候身体稍有不慎就会骨折。无法独立行走的他，生活多需要家人照顾。尽管如此，到了上学的年纪，看到许多小伙伴都背着书包去上学，徐辰杰也萌生了强烈的求学念头：“我也要去上学！”为了满足孙子的求学愿望，徐辰杰的爷爷提前办理了退休手续，担负起了接送和陪读的任务。

　　虽然身体情况特殊，但徐辰杰在学习上对自己的要求却一点没打折扣。他说：“我没有把自己当成一个特殊的人，而是像普通学生一样严格要求自己。”

　　徐辰杰告诉记者，他最喜欢的书是海伦·凯勒的《假如给我三天光明》和奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》。“他们虽然和我一样是残疾人，但也过出了非常有意义的生活，实现了自己的人生价值，他们可以，我也可以。”徐辰杰说。

　　说到填报志愿，徐辰杰说，计算机和汉语言文学专业都是他非常感兴趣的专业。他希望将来可以找到一个适合自己身体状况的工作，能够自力更生，并且有机会去回报那些曾经关爱过他的人们。

　　家人说

　　取得这样的高考成绩，孩子和我都不意外，和他平时的水平差不多。我想说：“上帝给你关上了一扇门，肯定会给你打开一扇窗。虽然身体的缺陷会给生活带来很多不便，但也能让你将精力集中在真正想做的事上。”我的孩子常说一句话，他相信奇迹一定会在自己身上发生。我希望，那些和我儿子面临一样处境的孩子和他们的家长，一定要相信自己、相信孩子，不要被暂时的困难打败了。坚持下去，一定可以实现目标，甚至做得比普通人更好。

　　——徐辰杰父亲 徐西昌

　　（记者 唐芊尔）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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