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清华大学首封本科录取通知书发出 校长邱勇给新生赠书

2020年08月06日16:51  来源：人民网-教育频道
 

清华大学2020年本科录取通知书

人民网北京8月6日电（李依环 实习生黄悦）今天，清华大学2020级本科录取通知书发放正式启动，手工定制、独一无二的“立体二校门录取通知书”将陆续送往“零字班”新生手中。随同通知书一同寄出的，还有校长邱勇的赠书《乡土中国》，他在致信中寄语新生通过阅读根植家国热土，砥砺成长担当。

据悉，今年是邱勇第六次给新生赠书。之所以选择《乡土中国》，邱勇表示，《乡土中国》是一部饱含家国情怀的经典力作。家国情怀是中华民族宝贵的精神财富，是每一位中华儿女自觉的使命担当。在我国努力克服疫情不利影响、全力决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的特殊背景下，阅读这本《乡土中国》一定能让你们对生于斯长于斯的这片热土有更深厚的感知，对自己肩头的责任有更深刻的体悟。

邱勇谈到，读书是致知穷理，也是立德修身。腹有诗书，才能胸怀天下。养成良好的读书习惯会让你们受益终生。水木湛清华，荷塘润书香。清华园是个读书的好地方。希望同学们在美丽的清华园里读万卷书，在大千世界的广阔天地中行万里路，植根家国热土，砥砺成长担当。

现场见证第一批录取通知书发放的刘志成和刘洋，是今年清华大学首届强基计划的新生。毕业于河北省衡水第一中学的刘志成，立志进入未央书院在物理与能源方向深入学习研究。“作为在中国发展上升期出生长大的新一代青年，我肩负着‘少年强则国强’的责任和担当，我必须为国家基础学科和重大战略领域做出自己的努力。”刘洋在填报志愿时坚定地说。（图片由清华大学提供）

(责编：李依环、熊旭)
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