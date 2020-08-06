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山东财经大学成立劳动教育委员会

2020年08月06日16:10  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月6日电 为充分发挥劳动教育在教育教学中的功能作用，日前，山东财经大学正式成立劳动教育委员会，校长赵忠秀担任委员会主任。委员会全面负责学校劳动教育教学工作，统筹学校劳动教育教学工作规划、部署等。

有关负责人介绍，该校制定了劳动教育课程考核办法，明确了责任单位，着力完善劳动教育考核评价体系，提出了劳动教育工作的主要内容，包括五个方面：

一是“课程劳育”。将劳动教育纳入专业人才培养方案，建设和实施全校性劳动教育通识课程，使大学生通过学习马克思主义关于劳动的理论、劳动法律、劳动关系、劳动伦理、劳动经济、劳动社会保障、劳动安全、职业卫生等劳动科学基础知识，能够“明劳动之理”。

二是“养成劳育”。优化实施校园劳动和勤工助学及“财大学子好习惯”等活动，美化校园，使学生体验劳动之辛勤，培养热爱劳动观念，提升劳动技能。

三是“实践劳育”。全面推进劳动教育与大学生劳动实践和志愿服务等活动的融合，广泛接触社会各个劳动行业，“经风雨、见世面、长才干”。

四是“专业劳育”。推动各学院的校企合作，把劳动教育融入学生的专业实习实训，培养劳动责任感和工匠精神，提升专业劳动素质、职业能力，深切体会劳动的价值。

五是“创新劳育”。把劳动教育融入创新创业教育，开展创新性的社团活动，丰富学生的人文和科学素养；开展系列竞赛与创赛，培养和锻炼学生的劳动创新精神和意识；开展创业培训和创业实践，充分发挥学生的主动性和积极性，鼓励创新创造。（李依环 于洪良）

(责编：李依环、熊旭)
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