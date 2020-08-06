2020年普通高中统编三科教材国家级示范培训举行

2020年普通高中统编三科教材国家级示范培训网络培训日前在北京举行。（人民教育出版社供图）

人民网北京8月6日电 日前，教育部举行2020年普通高中统编三科教材国家级网络示范培训。据悉，本次培训由教育部基础教育司主办，人民教育出版社承办。培训启动首日，三科教材国家级示范培训参培人数超过18万人。必修教材培训课程时长64小时，选择性必修教材培训课程时长61小时，授课专家60人。

据悉，普通高中三科统编教材于2019年在北京、天津、辽宁、上海、山东、海南六省市率先使用，根据教育部关于普通高中新教材使用的部署安排，今年将新增15个省使用新教材，全国使用新教材的省份累计达到21个。2022年之前，统编三科教材将在全国投入使用。

有关负责人介绍，为克服疫情影响，确保各地暑期能完成新教材全员培训工作，受教育部委托，人民教育出版社开发网络培训平台，采取网络视频全员培训方式，面向21个省份同步举办统编三科教材必修和选择性必修两期培训。培训主要内容包括新教材的编写思路和基本体例，必修和选择性必修的主要内容、重点难点、教学指导与实施建议等。

“提高统编三科教材实施水平，主阵地是课堂教学，关键在教师，三科教师在使用统编教材时要注重‘价值引领’‘加强研究’‘改革创新’和‘实践育人’四个环节。”教育部基础教育司司长吕玉刚指出，做好统编三科教材使用工作，一是要深刻认识使用统编三科教材的重大意义，要提高政治站位，突出战略定位，落实育人本位；二是要准确把握统编三科教材实施的重点环节；三是要进一步健全统编三科教材组织实施机制。

人民教育出版社党委书记、社长黄强表示，统编三科教材是党中央关于新时代教育事业的重大部署，教育部党组高度重视统编三科教材的落地使用工作，坚持通过培训、教研、回访等多种渠道持续提升广大教师的教材使用水平。人教社将始终秉持“植根教育、服务教育”的初心，脚踏实地为广大师生服务，为助力实现教育现代化不懈奋斗。

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