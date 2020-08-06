三部门帮扶贫困家庭毕业生就业

本报北京8月5日电 （记者李心萍）日前，人社部、教育部、国务院扶贫办印发《关于进一步加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶工作的通知》，提出将贫困家庭高校毕业生全面纳入就业帮扶，使建档立卡贫困家庭、零就业家庭毕业生全面就业到位，使有需求的其他贫困家庭毕业生全面帮扶到位。

通知强调，要将受疫情影响导致家庭困难的高校毕业生及时纳入求职创业补贴政策范围，摸清就业需求，建立贫困家庭毕业生就业帮扶机制。要为每名贫困家庭毕业生确定一名职业指导师，对贫困家庭毕业生实施专项招聘服务，举办小型供需对接活动，组织跨地区服务协作和岗位共享。

通知明确，要将建档立卡贫困家庭毕业生、52个未摘帽贫困县毕业生作为就业援助重点，实施结对帮扶、包干到人。国有企业招聘、科研助理岗位吸纳、“三支一扶”“特岗教师”等基层服务项目在同等条件下优先录用建档立卡贫困家庭毕业生，事业单位可拿出一定数量岗位专项招聘贫困家庭毕业生。要充分发挥东西部扶贫协作、对口支援机制作用，将贫困家庭毕业生纳入支援地就业政策扶持范围。

通知要求，各地要把做好贫困家庭高校毕业生就业帮扶工作纳入就业工作目标责任体系和高校重点督促考核内容，确保各项帮扶政策及时兑现。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 13 版）

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