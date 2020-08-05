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人工智能人才培养体系亟须完善

杨三喜

2020年08月05日09:11  来源：光明日报
 
原标题：人工智能人才培养体系亟须完善

“学完Python，可以上天”“零基础入门，小白3天也能学会”……媒体报道，近期，社会上兴起了各种人工智能“速成”班，声称可以通过几个月时间学习人工智能算法工具之一的Python，实现“转行”和人生逆袭。

但媒体记者调查发现，讲师资质参差不齐、学员简历造假、培训效果被夸大等问题是这类培训机构的通病。有大四学生在销售人员的鼓动下，脑子一热报了相关课程，3个半月要24800元，可去了才知道是坐在教室里上课，还是线上授课。培训机构号称与数万家名企保持内推合作关系，但真正能够获得内推资格的寥寥无几。所谓“学完Python，可以上天”更是无稽之谈，Python并不等同于人工智能，只是人工智能的工具之一。

这种上当受骗的案例并不少见，不仅严重损害学员的利益，也破坏了人工智能培训市场环境。更有甚者，由于一些培训机构不在技能培训上下功夫，而是教学员一些歪门邪道的东西，以包装简历的名义，引导学员虚构工作经验。这种欺骗行为，更是对诚信求职就业环境的破坏。

据不完全统计，截至2019年年底，我国人工智能企业数量超过2600家，各地方政府共出台人工智能相关政策270多项。企业普遍反映缺乏人工智能人才，而随着人工智能在各个行业的应用不断深入，人才需求会越来越大。由此，也催生了人工智能专业相关人才的高收入神话，吸引着年轻人的追逐脚步。由于当下人工智能行业人才培养体系还不够健全，也就给了各类人工智能教培机构机会。

只不过，部分学员希望赶上人工智能行业的风口，获得高收入，而部分教培机构则瞄准了这一需求，希望通过虚假宣传等方式挣一波“快钱”。这种培训，既无助于提高学员的专业素养和技能，也无助于满足行业的旺盛人才需求。换言之，这类培训机构不过是把人才培养当成了纯粹的生意，而学员成了被收割的“韭菜”。付出了高价培训费，却大概率学无所成，不仅浪费了钱财，还付出了巨大的机会成本。

对此，教育主管部门、市场监督部门要立规建制，规范培训市场，加大对这类教培机构的监管，尤其要对教培机构的各类虚假宣传，甚至是违法违规行为进行查处、打击。在这一点上，教培机构的虚假宣传发布平台也应该承担责任，加大对这些虚假信息的把关和清理。学员则是要认清现实，获得高收入没有捷径可走，更不可能速成。高收入行业往往对从业者有极高的综合素质和学习能力的要求，这些素质和能力的养成是由时间、精力、智慧堆积起来的，绝不可能是速成班所能够提供的。只有踏踏实实学习基本知识技能，练就真本领，才可能真正立足于行业，走得稳健和长远。

面对人才需求以及年轻人的职业发展需求，迫切需要完善人工智能人才培养、培训体系，加强校企结合，发挥行业内“领头羊”企业的引领作用，为年轻人提升自我提供正规的平台，也为更好满足行业发展的人才需求提供保障。

（作者系媒体评论员）

(责编：孙竞、杨光宇)
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