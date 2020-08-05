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“阳光招生”，意在公开公平公正

申国华

2020年08月05日09:06  来源：光明日报
 
原标题：“阳光招生”，意在公开公平公正

　　北京市2020年普通高校招生录取工作将于8月6日至8月30日进行。北京市招生考试委员会日前发布《关于做好2020年普通高等学校招生录取工作的通知（摘要）》，其中明确：烈士子女以及在服役期间荣立二等功以上或被战区（原大军区）以上单位授予荣誉称号的退役军人这两类考生，在文化统考成绩总分的基础上增加20分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。

　　一年一度的高校录取，莫说10分、20分，很多时候仅1分之差就可能改变考生命运。所以，许多考生和家长对高校录取分数格外关注，对有关加分规定更是反复查看。如何减少大家的疑虑？恐怕只有在遵守国家有关规定的基础上，实施“阳光招生”，及时公开相关招生录取规则，才能让考生和家长心里明明白白。

　　高考录取，是很多考生人生重要转折点之一，社会关注度非常高。社会关注度越高的民生事项，越要公开透明，把相关规定和要求公布于众，既充分保障大家的知情权，也有助于强化监督，确保公平公正。比如，对于抗击疫情获得表彰以及被认定为烈士的医务人员的子女，在入学升学方面按规定享受相关待遇。如此实施“阳光招生”，明确既定规则，并及时向社会发布，不仅起到告知作用，也能打消很多人的疑虑，维护高校录取的公平公正。同时，此举也是纪念烈士、褒奖先进人物、弘扬革命英雄主义的重要举措。

　　招生录取公平是教育公平的重要内容，而教育公平不仅是社会公平的应有之义，也是反映社会公平的重要“窗口”。中学时代是每个学生的“黄金时代”，是其世界观人生观价值观形成、定型的重要阶段，高考录取不仅在其人生道路上留下浓重一笔，还会在其思想上和心理上烙下深深的印记。实施“阳光招生”，及时公布高校录取加分事项，不仅让考生、家长心里明明白白，还会让教育公平、社会公平惠及更多学生，既有助于提升学习成绩，激发学习兴趣，也有助于树立正确世界观人生观，更好地成长成才。否则，从招生规则开始，不是藏着掖着，就是搞个体育特长、艺术特长或者竞赛加分等一些“土政策”“土规定”，只向少部分学生倾斜，不仅剥夺了更多学生享受平等教育的机会，影响学生学习，也会影响其对社会的评判与认知，损害社会公平。

　　学生是祖国的花朵和未来。高校招生公开、透明，符合社会发展规律，不仅关系教育公平，更关乎这些“花朵”的成长，进而影响祖国的未来。实施“阳光招生”，也许不一定能让每个考生满意，但至少能使他们感到获得的教育机会是公平的。而且，实施“阳光招生”，既助推教育公平，还有助于实现社会公平正义，为更多学生成长成才创造良好条件，进而形成社会健康发展良性循环。

　　高招加分，就要加得明明白白。“阳光招生”功在当代，利在千秋。今年的《政府工作报告》指出：“推动教育公平发展和质量提升。”“让教育资源惠及所有家庭和孩子，让他们有更光明未来。”毋庸置疑，实施“阳光招生”将是推动教育公平发展和质量提升的重要一环。从一定程度上说，“阳光招生”的力度决定和影响着教育质量提升乃至社会发展的速度、广度和深度。因此，“阳光招生”的意义非同一般，实施“阳光招生”越扎实越好，力度越大越好。

　　（作者系纪检监察工作者）

(责编：孙竞、熊旭)
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