原标题：钟芳蓉考进北大选考古，有人在替她担心什么

近日，湖南耒阳考生钟芳蓉在今年的高考中取得了676分的成绩，名列湖南省2020年高考文科第四名。钟芳蓉决定选择北大考古专业，在网上引起了热评。在部分网友看来，考古是个冷门专业，毕业后还可能找不到工作。而另外一部分网友则认为，她完全有权利选择自己喜欢的专业。

平心而论，上述两种观点都有一定道理。选择自己喜欢的专业，自然是每个人的权利。华中师范大学文学院教授戴建业就认为，上大学选好的专业，比选好的大学重要；选最符合自己兴趣的专业，比选最赚钱的专业重要。这个道理简单质朴，却又一针见血——如果不热爱，又怎么可能有前行的动力？考古专业对钟芳蓉的一生意味着什么，只有她心里最清楚。然而，部分网友的“泼冷水”看似不解风情，却也不乏现实的考量。考古，是一个慢工出细活的专业，没有时间的积淀，强求速成显然是不现实的。因此，有些话或许“不中听”，但也不必急着全盘否定。

其实，我们不必为钟芳蓉太过担心。第一，她足够优秀。能在艰苦的条件下取得如此优异的成绩，证明她的毅力和能力都足以应付接下来可能遇到的困难。第二，互联网为她带来关注度，也让她有可能得到更多帮助。诸多考古界知名人士和考古研究机构已通过网络纷纷对她表示支持，敦煌研究院名誉院长樊锦诗写信鼓励她“不忘初心，坚守自己的理想，静下心来好好念书”。可以想见，一场意外的风波让该女生今后的考古之路走得更“顺畅”，对她个人来说，这无疑也是件好事。只是，真正值得思考的是，为什么我们对一些专业总是缺乏信心？

“家中没有矿，就不要选某专业。”这样的话，大家都不会陌生。部分“钱景”不让人看好的专业，尤其是文科专业，常常成为“劝退”考生的说辞。不管有没有此次事件带来的争议，这都是客观存在的事实。当然，没有人生活在真空里，从未来生活出发，选择“实惠”的专业，可以理解。但如果笼罩在我们之上的，是一种功利化、纯粹实用主义的氛围，那么学术研究乃至整个社会的发展，必然是畸形的。就拿考古来说，或许它并不赚钱，可谁又能否认该研究领域对中国历史文化的重要意义呢？

我们需要富裕的物质生活，也离不开丰富的精神世界，两者本不该构成矛盾关系。重要的是，我们是不是能拿出更多实实在在的措施，来为那些投身理想的学子提供基本的保障？“钱景”如何，不该成为选择专业的第一甚至是唯一标准，这一观点能否在全社会形成一种共识？

互联网放大了舆论对这一事件的关注，这使钟芳蓉成了公众关注的焦点。但我们更希望，下一次类似事件中考生的选择，不会再成为公众争论的话题。（作者：李勤余，系媒体评论员）

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