原标题：新生录取通知书：送来母校第一声叮咛

南京大学录取通知书 资料图片

哈尔滨工业大学录取通知书 资料图片

南开大学录取通知书中的荷包 资料图片

盛夏八月，一只青莲紫的荷包，即将随高考录取通知书一起抵达2020级南开大学本科生身边。荷包上，绣着“一元复始，万象新生”字样，里面装着两粒莲花种子。“希望新生将其中一颗种于故乡，不改初心；一颗带来校园，见证成长”成为学校对新生的第一声“云端”叮咛。

种子礼物、时光转盘、风琴折页……近日，随着高考志愿填报接近尾声，一大波高校录取通知书因别具新意成为热搜话题。在招生录取工作电子化、数字化的当下，这些录取通知书成为母校给学子们开的“云端第一课”，在满满的仪式感背后，努力传达着大学的精神和育人的理念。

通知书有故事，讲传承百年的大学风骨

夏日炎炎，清香阵阵，南开大学的马蹄湖中亭亭立着一朵朵白色的、粉色的荷花。不大的办公室里，两株怒放的荷花挺立，96岁的南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹先生专程拍摄视频，向九月份即将抵达南开园的学子们表示欢迎。

荷花，于南开大学有着特殊的意义，也由此成为今年录取通知书中学校送给新生满满的期待。

“1937年7月28日，侵华日军轰炸南开大学，马蹄湖成了校园里仅存的湖泊。时任校长张伯苓在接受采访时说：‘敌人此次轰炸南开，被毁者为南开之物质，而南开之精神，将因此挫折，而愈益奋励。’所以南开校色是‘青莲紫’，荷花的君子品质也与南开人刚毅坚卓的精神追求相契合。”南开大学宣传部副部长马长虹告诉记者，将莲花种子寄给新生，就是希望一代代南开人秉公尽能做事、清正如荷为人，让南开精神传承百年、香远益清。

讲述传承百年的大学风骨。今年，不少高校的录取通知书纷纷化身“历史老师”，将各自独有的办学传承和治学特色、育人理念镌刻其上，让学子们未入校园、先感其魂。

今年正值哈尔滨工业大学百年华诞，该校高考录取通知书蕴含着“开·启”的概念。满满的一个盒子，盒盖上横向纵向均可阅读的字体“1920-2020”，寓意“纵横百年”。打开盒子，除了录取通知书和校长寄语外，还有建校百年纪念印章、记录了建校一百年来高光时刻的透明简笔画，从载人航天、小卫星技术、空间机械手、星地激光链路系统技术、环月飞行的微卫星“龙江二号”、第一支登上春晚舞台的大学生机器人舞蹈队等硬核成果，到哈工大“八百壮士”精神以及“规格严格，功夫到家”的校训传统，在其中都能找到，就像开启了学校尘封百年的历史过往。

“这些是哈工大百年的高光时刻凝结而成的。我们希望告诉同学们，哈工大百年风雨历程，前辈们创造了很多成果，让哈工大能够屹立百年，这是一种荣耀。站在前人的肩膀上，新的百年、继往开来，应该有你的参与。”哈工大招办主任邢朝霞说。

通知书能“带货”，讲关注社会的使命担当

与其他高校的录取通知书相比，今年南京大学录取通知书则化身“带货员”，南大招办和创新创业与成果转化办公室合作，在录取通知书里为美丽云南开启了“鲜花带货”，充满了满满的使命担当感。

南京大学录取通知书礼盒层层叠叠，共有4层，每层都与“助力脱贫攻坚、为云南带货”相关：第一层印有《送祝文安知楚雄府》一诗，诗中的楚雄，便是今天的国家扶贫开发工作重点县双柏县，也是南京大学自2013年以来的定点挂钩帮扶对象；第二层印有《春风》一诗，寓意四季如春的云南，盛产甘蔗等经济作物；第三层印有陆游的《读书》一诗，还为学子准备了一场独特的互动仪式，拿起里面的“探照灯”，插入胶片画里，就能照亮双柏孩子们的梦想和笑脸；第四层印有《庄子·逍遥游》，展现了“至人无己，神人无功，圣人无名”的崇高追求，寄托了南京大学对于学子成为伟大时代的参与者、缔造者、受益者的殷切希望。

此外，礼盒里还有双柏县的自然景观照片、彝族图腾虎形胸章和“为美丽云南拼单助农手册”，以及利用甘蔗渣纸和云南特产金边玫瑰为学子打造的纪念品。扫一扫录取通知书上的二维码，还能下单云南鲜花，为贫困山区助力。

“拿到录取通知书是人生中非常神圣的时刻，是一个重要的仪式。除了追求形式和感官的独特体验外，一定要有非凡的深刻意义。”从今年5月开始，南京大学招办主任助理王来兵就开始思考今年录取通知书的设计方案，他想把社会和时代议题融入其中，“在决胜全面建成小康社会的收官之年，脱贫攻坚的决战决胜之年，南大人在其中承担了什么样的责任？后来从学校女老师购买的云南鲜花得到启发，我觉得很美好。再加上之前在双柏地区调研时，发现了当地特产金边玫瑰和甘蔗造纸，结合直播带货这一理念，能带货的录取通知书就这样产生了。”

通知书有情怀，蕴含着无限的育人时机

寓意深刻的录取通知书，学子们纷纷点赞。

“一开始触动我的是‘紫+金’的配色、‘好事近’的插画、每一层上金色的诗文……将情怀与艺术融为一体。这不只是录取通知书，也是艺术品。但最让我感动的则是关于扶贫攻坚的‘带货’，甘蔗纸包裹的金边玫瑰、彝族徽章、‘一束光’胶片画，不仅记录着南大深入扶贫的贡献，也提醒着我们需要并且将要承担的社会责任。”第一志愿报考了南京大学的浙江省宁波市镇海中学考生周锴说。

来自东北师范大学附属中学的刘元实将成为哈工大小卫星班的第一批学生，这份沉甸甸的录取通知书也给了他开启未来无限的勇气：“在网上看到录取通知书时眼前一亮，真的是备受鼓舞。我希望自己未来能在航空航天领域作出贡献。”

“大学是知识的殿堂，是读书的地方，更是育人的平台。育人从拿到通知书的那一刻，就要开始。以仪式感带入责任感是教育的最好方式。”南京大学招办主任李浩说。

还有不少教育专家认为，在“通知”功能逐渐弱化的情形下，小小录取通知书其实蕴含着无限的育人时机，值得高校深入挖掘。

“对于学生来说，最大的需要恰恰是满足他对未来不确定的期待。学校到底有什么样的机会、学生能发挥什么样的作用、学校按照什么样的方式引导和教育学生，是需要呈现清楚的。录取通知书需要的教育性作用，就是传递出明确的信号——高校承担着国家发展的使命，学生更需要为此肩负起努力学习的责任。”北京师范大学教育学部教授李奇认为，从高中到大学是重要的教育窗口，如果能在录取通知书里把高校的学习设计、教育理念、对学生的期待传递给学生，就能较好地发挥对学生的教育作用，“比如把校训等高大上的理念具体化、情境化，就能真正阐释每个学校的独特内涵，同时给学生以期望和目标。”（记者 邓晖 杨飒）

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