七部门部署加强就业见习工作  见习岗位总量不低于上年

本报北京8月4日电 （记者李心萍）日前，人社部、教育部、财政部等七部门印发《关于进一步加强就业见习工作的通知》，提出今明两年将持续扩大见习规模、提高见习质量。见习岗位的总量应不低于上年，要把有需求的青年都组织到见习活动中，最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业的作用。

《通知》提出，鼓励依托国家级经济技术开发区和各级开发区、产业园、科技园等拓展见习单位，稳定持续提供见习岗位。丰富民营企业、国有企业、事业单位、社会组织、政府投资项目、科研项目等领域岗位来源，更多募集管理、技术、科研类岗位，满足多元见习需求。开通线上线下见习报名渠道，及时登记有意参加见习人员信息。制定见习单位目录和岗位清单，集中举办见习专场招募、双向选择洽谈等活动，促进见习供需对接。完善见习管理制度，规范见习组织实施，保障见习人员待遇，做好全程服务，鼓励见习单位留用见习期满人员，对未留用人员做好后续就业帮扶。加大见习宣传推广，引导更多青年和用人单位主动参与见习活动。

据介绍，就业见习是组织青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动。见习对象为离校2年内未就业高校毕业生、16至24岁未就业青年。见习时间为3至12个月，对吸纳见习的单位将按规定给予就业见习补贴。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 13 版）

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