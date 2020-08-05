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王树国：产教融合，以创新谋未来

2020年08月05日08:45  来源：人民网－人民日报
 

　　王树国

　　大学需要转变观念，打开围墙，主动融入社会。只有深度融入社会与科技发展前沿，大学才能始终成为社会发展引领者

　　

　　习近平总书记强调，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须坚持走中国特色自主创新道路，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，加快各领域科技创新，掌握全球科技竞争先机。

　　这“三个面向”，为我们更系统地推进科技创新指明了奋斗方向。一所大学是不是一流大学，关键要看它是否为社会、为国家做出了一流贡献。高校要想站在潮头、与世界科技前沿产业同频共振，首先要解决“产教融合”问题。

　　当前，人们获取知识、信息越来越便捷，很多原创思想、知识与技术不再源自大学。企业对技术研发投入的强度远远超过大学，其技术研发能力和研发条件，甚至已经超越了大学。如果大学只封闭在校园内，所创造的知识、培养的人才、研究的成果难以满足社会需求，那么总有一天，它会被边缘化。这种形势下，大学应该反思：我们存在的价值是什么？大学应如何继续引领社会进步？

　　“产教融合”是一个世界高等教育共同面临的课题。谁抢得先机，就等于在第四次工业革命浪潮中站在了潮头。因此，大学需要转变观念，打开围墙，主动融入社会。只有深度融入社会与科技发展前沿，大学才能始终成为社会发展引领者。

　　西安交通大学建设中国西部科技创新港，就是要把大学与社会发展融为一体，探索中国高等教育产教融合改革的新路径。打开“校门”，与行业龙头企业建立校企联合实验室，与世界最优秀的学术机构建立国际联合研究平台，让学生在校内就接触最前沿的科技。

　　作为高校，必须清楚：自己的服务对象是谁？行业领域内龙头企业有哪些想做而无法做、不好做的事情？这些值得高校去认真研究。我们把这叫“跑五”——

　　一是面向世界科技前沿，了解本学科世界上做得最好的五个学术机构，看自己是否身在其中。如果不在，就要找出和它们的差距，找出追赶超越的办法。

　　二是面向经济主战场，了解本学科所服务行业中最优秀的五个龙头企业，看它们需要什么样的人才与技术。研究怎样培养这些人才，怎样帮助中国企业站在行业的潮头。

　　三是面向国家重大需求，对标国家面临的相关学科“卡脖子”问题，看自己是否承担和参与了这样的任务。如果没有，就主动去承担、去参与。

　　“跑五”是西安交通大学在“三个面向”指引下的具体实践。中国西部科技创新港密切关注国家和社会需求，构建开放的研究平台，强化与社会、企业的结合，加强学科的交叉融合。不管在物理空间上还是内涵建设上，创新港都将面向社会开放。在这样开放的环境里学习、研究，学生将对社会、企业有更多了解，将来也更容易成长为栋梁之材。

　　——西安交通大学校长王树国日前接受记者采访时说  

　　（本报记者  王乐文  高  炳整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月05日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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