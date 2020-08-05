原标题：我选择考古，是一件自然而然的事

8月3日下午，家在湖南耒阳同仁村的钟芳蓉收到一份礼物：一本带有樊锦诗签名的自传《我心归处是敦煌：樊锦诗自述》，一个笔记本，一枝钢笔，一封由出版社代笔、以樊锦诗名义发出的信。

送来的信中写道，“希望在未来求学期间，能够抱定宗旨，不忘初心，做胸怀天下的新青年。”

今年夏天，这位留守女孩儿高考考出676分，报考北京大学考古专业。她说，正是受现为敦煌研究院名誉院长的樊锦诗影响，自己才确定兴趣并报考此专业。

钟芳蓉的专业选择在网络被热议。有人认为，作为一名留守家庭的孩子，钟芳蓉应该报考金融、计算机等“赚钱的专业”，“穷人家的孩子不要去学什么当诗人……等有钱有闲了可以把考古当个爱好。”

她的父母看到了这些议论，开始对女儿前途担忧。他们听人说，北大考古专业很多学生是调剂过去的，且工作辛苦，担心女儿的选择是否合适。夫妇俩希望，女儿的班主任能说服她改专业。

钟芳蓉的班主任告诉中青报·中青网记者，他曾劝钟芳蓉选专业不要冲动，“你是家里的老大，家里父母还要靠你，你要改变家庭的状况。”并列出10个专业供她选择。

钟芳蓉心里的第一选择为元培学院，考入元培学院的学生可在一年后重新选专业，但她担心自己分数不够，未报考。而对后面列出的工商管理、经济学等专业，钟芳蓉表示不感兴趣。

她对班主任说，自己喜欢这个专业，北大考古专业排名靠前，毕业后可以当教授，也可以去博物馆任职，让班主任不要担心自己就业的问题。

面对外界和亲人的质疑，钟芳蓉也曾动摇过。她怀疑自己像某些网友所说，是否真的喜欢考古专业，思量一番，最终决定坚持初衷。父母最终尊重女儿的想法，“只要她开心就好。”父亲钟元位说。

在钟芳蓉的妈妈看来，女儿对金钱看得比较轻，不爱攀比，不讲究吃穿。钟芳蓉说，钱很重要，但对物质渴望度不高。

而在校长罗湘云看来，钟芳蓉安静内敛，很适合做研究。罗湘云希望学生不要为钱所困，能从事自己喜欢的行业。有学生在清华读博士，他鼓励学生专心做研究，如果缺钱，可以向他求助。

钟芳蓉没想到，自己报考考古专业会引起如此大争议。在她看来，根据自我兴趣选择考古专业，“是一件自然而然的事”。

名声突然而来，70岁的奶奶笑得合不拢嘴，手抱20多斤的大西瓜款待前来的客人。媒体电话不断，她无奈将手机调成飞行模式，有电视台请她做节目，被她婉拒。8月3日，4家电视台来到她家，希望能采访她，她闭门在屋，拒绝露面。

得知女儿高考成绩时，钟元位正在广东江门一家家具厂宿舍休息。起初，他有些不敢相信，连问老师是不是真的，眼睛随即湿了。钟芳蓉的妈妈在深圳一家医院做导医，得知喜讯，很快赶回了家。钟元位买了6箱烟花，2串鞭炮，去学校向老师道谢。

尽管钟芳蓉一直在学校成绩名列前茅，但钟元位没敢奢望女儿考上北大。女儿读初中前，他还不知道清华北大，更不知道一本、二本，对女儿最大的期望是能考上大学。

在妈妈眼里，女儿要强，小时候和表妹一起去别人家摘黄花菜挣钱，表妹摘得多，钟芳蓉因此被奶奶批评偷懒，第二天，钟芳蓉卖力摘了很多。钟芳蓉知道父母的辛苦。她说，自己很早就明白，读书是唯一的出路。

钟芳蓉放假很少学习，她喜欢看纪录片、小说，也爱二次元漫画、打游戏。她说，自己虽是留守女孩，但和父母在家的同学没有区别，很多人一提到留守学生，普遍认为很穷，信息闭塞，甚至连手机都没有，“这是偏见。”

8月3日下午，正源中学的第一个北大毕业生攀军来到钟芳蓉家。2012年，出于兴趣，攀军考取北大药物化学专业，当时，也有很多人不解，认为他应选更加热门的经管专业，那时，为了躲避媒体采访和周围人指责的声音，他常常躲起来。

钟芳蓉也收到了来自考古界的鼓励和祝福。山西省考古研究院、湖南省文物考古研究所等10余家考古单位联动，向钟芳蓉赠送考古书籍和相关文创产品。钟芳蓉在微博账号对很多人的关心表达感谢，北京大学官方微博勉励钟芳蓉寻根求真，在书斋学理论，去田野求真理。（尹海月）

(责编：孙竞、熊旭)