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高考作文阅卷公开 其意义远大于该打几分

王舒成

2020年08月05日08:18  来源：中国青年报
 
原标题：高考作文阅卷公开 其意义远大于该打几分

今年高考语文浙江卷一篇题为《生活在树上》的满分作文公布后，引发网络热议。凡是会读中文又能写几个汉字的中国人，无不对每年的高考作文题和作文具有一种先天性的评判冲动。无论是高考作文题年年成为热搜，还是场外人士写高考作文，都是这种公众参与的体现。浙江高考作文阅卷组长实名点评满分作文，而不是市面上流传的真假难辨的“满分作文”，很难不成为公众热议的焦点。

作为中学语文教师，我对这篇高考作文当然有自己的看法。但写此文不是为了做一次公开的作文批改演示，甚至也不是为了讨论现行的高考作文评分标准。我只想问关注这篇作文的所有人一个问题：你们以前经由任何渠道读过连带详细的作文评分过程说明（“第一位阅卷老师只给了39分，但后面两位老师都给了55的高分”）的高考作文吗？

我想，很多人的答案是“没有”。这才是我今天要说的问题。

高考恢复已四十几年，试卷批改过程不对公众开放，而且阅卷人员自身也要签署保密协议——曾有某省份的阅卷者私自外传作文评分标准而被诉诸法律。这样的做法有其合理性，因为每年的高考都是全社会举目关注的公共事件，其阅卷过程虽然严格而公平，但其中的诸多细节如果完全透明向社会开放，会引来不计其数的争论，甚至会由此而引发备受焦虑折磨的家长们的群体事件。从这个角度来说，高考阅卷过程的保密，是个不容忽视的政治任务。

在这个背景下，我们来看这次浙江满分作文的公布渠道和引发的讨论，才会认识到，这是一次多么了不起（甚至是里程碑式）的进步。这个公布必要吗？当然！从教师的角度说，这些信息越细致，他们就越能掌握阅读和讲解试卷的向度；从学生的角度说，学习不仅有了高考试卷和答案的指引，而且能知道具体的评分过程，从而能让自己的解答更契合应试情境；从命题者和阅卷者的角度说，听到不同的声音和反馈，有助于他们调整好自己的工作思路，使之趋于进一步的准确合理。虽然发布后不久，这篇公众号推送就迫于争论的种种压力而被删除，但这恰恰说明公开的争论还不是常态，也更需要常态。争论形成常态乃至制度化，公布者才不会这么战战兢兢。

当然，高考阅卷过程毕竟是一个严密、严谨而带有科学性的过程，这个过程需要公开，而且需要在学术层面就技术问题进行争论，同时要摒除所有的情绪化、目的化和非学科性的声音。所以我觉得，如果这次满分作文的评分过程和标准能以学术论文的形式发表，并且允许有不同的文章进行争鸣，对高考评分标准和评分过程的公平、公正会更有好处。如此，标准制定的话语权其实是在科学前提下（业内人士的讨论）由集中走向分流，学术的语境既能保证参与争论者都是专业人士，又能对这个较为敏感的话题起到由门槛提升带来的保护作用，减少非专业的舆论消耗。

浙江卷的满分作文公布所揭示的高考阅卷公开化的问题，其意义远大于这篇作文应该得多少分的争论。公开越及时、越长久，评卷标准就会越经得起考验和评述，类似于今年的争论，将会变得少许多。

(责编：孙竞、熊旭)
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