2020（第六届）中国海归创业大赛启动报名

人民网北京8月4日电（孙竞）2020（第六届）中国海归创业大赛今天正式启动报名。本届大赛以“创新驱动·海创中国”为主题，继续聚焦海归创业，以项目为评选对象，主要面向高新技术产业和现代服务业领域，企业和个人均可以项目团队或个人形式报名参赛。

科技部火炬中心副主任段俊虎表示，海外留学人员是我国人才队伍的重要组成部分。近年来，越来越多的留学人员学成回国，通过创办高新技术企业，带动了一系列新技术、新产品、新业态、新模式的加快发展和产业结构的优化升级，为增强经济创新力和竞争力，提升自主创新水平，建设创新型国家提供了有力支撑。

“今年面对着诸多困难，期望新一届大赛能秉承自身特色，发挥好政府引导作用、市场主体作用和联盟组织作用，通过更多方式和渠道，为赛事挖掘出的留学人员创新创业项目、团队和企业提供有力支持和精确服务，帮助他们解决当前所难所需，畅通未来发展道路，营造积极向上的创新创业氛围，以大赛平台促进高质量创业，带动高质量就业，助力经济社会发展。” 段俊虎说。

本届大赛采用国家部委指导、行业协会运作、地方联合支持的办赛机制。北京、济南、烟台、常熟、天津等地政府部门和单位参与协办，各地孵化器协会、产业联盟、留学人员创业园区、回国服务机构、高校院所和海内外留学生团体等300多家单位共同支持。大赛还将发挥行业组织和大赛平台作用，不断深化与全国300余家留学人员创业园区的合作。

据悉，中国海归创业大赛是在科技部、教育部、人力资源和社会保障部、致公党中央的共同指导和支持下，由中国技术创业协会留学人员创业园联盟发起举办的一项专门面向海归的创业活动，自2015年首次举办以来，五届大赛共吸引2277个海归项目团队参赛。在前五届大赛151个入围决赛的项目中，目前已有70多个项目获得投资及各类支持累计超过20亿元。

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