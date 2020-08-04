王良诚：职业教育面对机遇与挑战 线上线下相结合迸发更大效能

人民网北京8月4日电 为了探讨当前在线教育的发展态势、发展瓶颈以及解决之道，助推信息技术在教育教学中的融合应用，人民网近期线上举办“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”，以“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”为主题，邀请行业学会会长、重量级专家、在线教育企业代表“云”端相聚，为在线教育未来发展建言献策。

“疫情是一把双刃剑，虽然给在线教育企业带来了比较大的发展机会，同时我们还要看到它带来了更多的挑战和竞争压力。” 正保远程教育副总裁王良诚表示，面对激烈市场竞争，提高企业自身核心的竞争力尤为重要，需要在师资团队建设、硬件设备与技术支撑、内容质量保障等多方面持续探索和努力。

王良诚介绍，疫情期间，就业形势严峻，针对高职院校的稳就业政策频繁出台，企业要参与到提高职业院校学生技能水平中去。“近两年，职业教育的利好政策频出，用户需求也大幅增加，在线职业教育培训渗透率提高，且呈现出向新职业、新工种方向发展的趋势。企业迎来新机遇，但想驶入发展快车道，线上线下融合的发展模式与‘终身教育体系’的搭建势在必行。”

王良诚认为，线上线下相结合，可以迸发出更大效能，满足用户个性化学习需求。同时，“终身教育体系”的搭建，可以有效延长用户生命周期。“面向未来，我们将坚持以构建‘终身教育体系’和‘完全教育体系’为目标，持续为中国职业教育发展助力。”王良诚说。

(责编：李依环、熊旭)