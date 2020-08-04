后疫情时代在线教育如何发展？行业代表这样说

人民网北京8月4日电 “今年以来，疫情为在线教育带来了巨大的流量红利，也为行业转型升级带来了更多思考。”日前，人民网教育频道举行的“教育思享汇·在线教育发展对策研讨会”上，多位行业代表聚焦“疫情下在线教育行业如何‘进化’与‘突围’”，与专家、学者共话在线教育的未来发展。

在线教育迎“窗口期”

内容和产品质量仍是核心竞争力

“目前在线教育行业两大问题较为凸显，一是获客难、获客成本高，二是优秀教师资源匮乏。” 新东方副总裁、新东方在线CFO尹强指出，从长期来看，在线教育如何吸引更多的人才、培养出更多的好老师、打造更好的教学产品和内容，是行业发展的核心问题。

学而思网校副总裁、渠道负责人郝月菲认为，互联网教育的本质要回归到爱和科技。因为教育离不开人和人之间的情感交流，它是灵魂之间的碰撞。如果脱离了教育质量只谈科技，对整个行业来讲是没有生命力的。

“我们也在思考如何在激烈的市场竞争中保持教育初心，回归教育内容和产品建设。” 作业帮副总裁苏静谈到，对于教育科技公司而言，科技主要为教育赋能、为教育服务，在教学教研上持续投入、持续建设，才是长久立足的根本。

“疫情其实是一把双刃剑，虽然给在线教育企业带来了比较大的发展机会，同时我们还看到它更多的挑战和竞争压力。” 正保远程教育副总裁王良诚表示，面对激烈市场竞争，提高企业自身核心的竞争力尤为重要，要师资团队建设、硬件设备与技术支撑、内容质量保障等多方面持续探索和努力。

“互联网+”学习呈现新形态

新技术如何更好赋能教育场景

疫情期间，传统的教学方式发生大规模从线下转移到线上，教育理念、教学平台、教学方式、教学关系经历全面变革，形成了时时、处处、人人皆可学的新教育形态。那么，面向未来，新技术如何更好应用于教育的各个环节？

猿辅导战略总监任子歆认为，目前市场上推出的多类型网课产品，可以形成一个全场景学习闭环，让学习者更加深刻体会到在线教育的便利、优质以及数据互动性。可以预见，在线教育未来不仅更合规、可追溯，还可能运用科技人机交互取代讲授或参与讲授，让更多孩子可以爱上现代意义的学习。

“我们经常讲教、学、练、测、评，在整个教育过程中，在线教育从业者需要站在家长、学员的视角，了解和理解他们最关心的是什么，他们的需求、痛点是什么。”跟谁学副总裁罗斌认为， 如何在各个教育环节中将互联网能力最大化的利用，是行业内需要共同实现的目标。

“能够做到学生使用虚拟现实设备上课，跟坐在教室里体验到的一模一样，他抬头可以看到老师，向左向右可以看到同学，让老师和同学在虚拟教室当中也能够进行精细的互动，这是我们要做到的目标。”千锋教育副总裁陈川表示，教育本身是个赋能的行业，企业未来仍要围绕教与学的互动性等问题，不断提升教研实力、教学效果。

视源股份未来教育集团教务事业部总经理郭潇指出，企业应该要从提升“学习效果”的视角，来设计在线教育工具。一是要解决人与人之间的关系，通过技术手段和功能设置，实现师生良好在线互动；二是要解决人与技术的问题，为老师教学提供直观呈现的工具，可快速调用、也可实时得到数据反馈。

(责编：李依环、熊旭)