教育部：因时而变 因势而新 全力做好高校毕业生就业工作

人民网北京8月4日电 （记者 郝孟佳）据教育部网站消息，教育系统深入贯彻习近平总书记关于统筹做好高校毕业生就业工作重要指示精神，按照党中央、国务院关于稳就业决策部署，在持续抓好疫情防控工作基础上，积极应对疫情给毕业生就业创业带来的困难和挑战，充分利用网络平台和资源，采取拓宽渠道、增加岗位、优化服务等措施，努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。

加强组织领导，强化责任担当

各地各校坚持统筹部署，把促进高校毕业生就业摆上重要议事日程，深入研判就业形势，制定工作方案，细化工作安排，及时掌握毕业生求职心态和就业进展，帮助学生解决就业过程中的困难和问题。

北京印发《关于做好疫情防控期间高校应届毕业生毕业就业工作的通知》，制定疫情防控期间高校毕业生就业工作方案，明确工作要求，加强工作指导，实行就业工作周报制度，及时掌握毕业生就业工作进展。辽宁召开全省高校毕业生就业工作电视电话会议，将2020年高校毕业生就业工作列入省政府工作报告重点任务，在责任落实、在线招聘、渠道拓宽、升学扩招、内涵建设、基层就业、规范管理、宣传教育等8个方面抓细抓实。

陕西召开全省稳就业工作电视电话会议，对促进高校毕业生就业等工作进行部署，明确任务目标，细化工作方案，落实责任到人。

北京大学多次召开党委常委会、校长办公会专题研究疫情防控期间毕业生就业工作，明确“不让一个毕业生掉队，争取百分之百充分就业”。

清华大学在院系层面成立由院长（系主任）任组长的毕业就业工作组，制定《因应疫情防控工作的学生毕业工作方案》，明确“服从大局、精心指导、按时毕业”原则，全力保障学生毕业就业工作有序开展。

河海大学将就业工作纳入学校疫情防控工作体系，围绕就业工作开展专题调研，统筹推进，努力形成“领导高度重视，党政齐抓共管，人人关注就业”的良好态势。

开展网络招聘，优化在线服务

教育部联合相关部门举办“2020届高校毕业生全国网络联合招聘——24365校园招聘服务”活动（24小时365天招聘活动），加强统筹引领。各地各校充分利用部、省、校三级联通的就业网络体系以及社会招聘网站，开展网上就业指导服务。

四川依托公共招聘网、人才网、大学生信息咨询与就业创业服务网等3家线上就业服务平台，与省内109所高校的就业网络平台、21个市州人社部门的网络招聘分站互联互通，建立线上招聘平台矩阵，参与企业2.3万余家，提供岗位33万余个。

兰州大学升级就业管理服务系统，开发线上宣讲会功能，加强就业网、就业公众号联动，实时更新用人单位网上招聘活动，已发布各类就业信息2100余条，举办线上大型双选会8场，参会单位3000余家，参与学生2.7万余人。

华中师范大学广泛汇总各地人社部门、企业、高校招聘信息，通过“华大就业汇APP”、“91580（就业我帮你）”小程序、就业信息网等平台，按照毕业生专业情况和就业意愿精准推送就业信息2.5万条，提供岗位5.8万余个。

东北大学与5所兄弟院校联合打造就业工作协作体，举办“2020届毕业生春季网络双选会”，来自全国28个省市的600余家用人单位提供岗位4万余个，覆盖制造业、信息技术、建筑业、教育等15个行业。

南昌大学及时优化就业服务，通过云推送、云宣讲、视频双选会等方式，开启线上就业服务新模式，与8400余家用人单位逐一联系，为学生提供更多就业机会。

简化就业手续，加强就业指导

河南及时发布《关于毕业生就业手续办理及学历、学位认证对外服务窗口疫情防控事项公告》，实行就业手续、学历认证线上办理，简化办事程序，为广大毕业生提供更加便捷的服务。

浙江大学优化就业手续办理流程，开通就业协议书电子印章服务，实现签约全过程“无接触”“零跑趟”。四川大学采取“线上申请+在线审批+邮寄”方式办理就业手续，开通“就业创业学习交流平台”并上线46门生涯规划和就业指导课程。

华中科技大学开设“一起战‘疫’、在线就业”专栏，为毕业生持续推送简历制作、面试技巧等信息，邀请世界500强人力资源经理、就业指导专家等对毕业生进行线上指导、提供咨询服务。

西藏大学面向2020届毕业生开设生涯规划、简历制作、面试技巧等精品讲座课程，开展“行业专家指导求职道”“援藏干部助力就业行”等活动，帮助毕业生准确判断形势、全面认识自我、合理设立预期、顺利实现就业。

拓宽就业渠道，增加就业机会

各地各校通过“特岗计划”“大学生村官”“三支一扶”“西部计划”等基层项目以及事业单位、国有企业招聘，大力拓宽就业渠道，引导毕业生到中西部地区、东北地区、艰苦边远地区基层，到现代农业、社会公共服务等领域就业创业。

上海印发《关于做好2020年上海高校毕业生就业工作的若干意见》，从市属和区属国有企业安排不低于50%的就业岗位定向招聘毕业生，并推出“大学生村官”、“三支一扶”、街道、乡镇以及社区工作者岗位1800个。

河南教育、卫健等14个部门开展“新时代·新梦想”就业创业公益帮扶行动，继续面向重大国家战略、重点领域拓展就业岗位，实施好“农村教师特岗计划”，组织好选调生、“三支一扶”等基层就业项目。

北京外国语大学联合6所兄弟院校开展外语外贸类专场双选会，通过北外就业网、微信公众号、就业微信群等，发布就业实习信息840余条，涉及单位2600余家，提供岗位4万余个。

陕西师范大学坚持“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”，联合北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学和西南大学共同举办“2020年春季联合空中双选会”，助力师范类院校毕业生就业创业。

合肥工业大学利用中央广播电视总台“春暖花开 国聘行动”平台优势，聚合央企、国企和民企的“头部资源”，提供双向选择通道，推动企业通过“央视频”客户端进行直播宣讲、在线答疑等。

坚持统筹兼顾，帮扶重点群体

教育部指导各地各校加强思想教育和就业心理辅导，及时了解掌握毕业生思想动态和心理状况。启动实施全国高校与湖北高校就业“一帮一”行动，加大对湖北等疫情严重地区就业支持，对重点群体予以针对性帮扶。

中国人民大学开展就业进展中期调研，组织25个学院建立“毕业生就业工作帮扶台账”，准确掌握重点疫区毕业生、建档立卡贫困户、就业困难群体等特殊毕业生详细信息，建立专项就业档案，利用“大数据”精准匹配就业岗位信息，做到就业服务“一类一案”“一生一策”。

中山大学积极做好家庭经济困难毕业生等特殊群体的就业帮扶，设立励志卓越奖学金，专门用于资助家庭经济困难学生升学深造。

中国农业大学及时掌握疫情防控期间毕业生的就业心理变化，以“点对点、一对一”方式，加强对重点疫区毕业生就业心理援助，及时跟踪关注，做好学生心理辅导和压力疏导。

华北电力大学针对家庭经济困难、身体残疾等特殊毕业生群体，分别建立就业工作台帐，实行分类帮扶和“一人一策”动态管理，努力确保重点区域、重点群体毕业生就业率不低于学校平均就业率。

西北农林科技大学开展困难群体毕业生就业情况和需求摸底，根据学生需求有序推进线上“一对一”结对指导以及团体辅导，密切关注湖北籍、建档立卡贫困户、陕西省深度贫困县毕业生，实时跟踪就业动态，提供精准就业信息服务。

(责编：郝孟佳、熊旭)