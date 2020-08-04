原标题：18岁、成人礼、上大学——上海这家救助站的“女儿”长大了

屋内装饰着粉色气球，精美的礼物堆满了桌子，墙上也写满祝福的话语……8月2日，上海市杨浦区救助管理站的社工们忙活了一上午，把站内的活动室装饰成了“公主风”。这天，他们要为救助站的“女儿”小樑办一场特别的18岁生日会，祝福她即将开启的崭新人生。

8月2日，在上海市杨浦区救助管理站，站长居加定为小樑（前）送上向日葵。 新华社记者 王翔 摄

457分，超过上海本科录取控制分数线47分，小樑取得了不错的高考成绩，大学生活近在眼前，也到了和这个结缘13年的救助站说再见的时候。

“就像父母会给远行的孩子留门，社工哥哥姐姐们也说会永远为我留一张桌、留一盏灯。这里是我的家，这里有我最亲的亲人……”

15岁那年，终于不再是“黑户”

7月7日，上海市杨浦高级中学考点外，杨浦区救助站的社工代表们拉着横幅，为“女儿”小樑加油鼓劲。

“考前一晚，我比她还激动，既希望她在高考后有更独立的人生，但又实在舍不得她。”救助站社工李晖说。

小樑有着不幸的童年，5岁时因父亲病逝、母亲失踪，她被送至杨浦区救助站。为给小樑提供更好的生活环境，经时任救助站站长李福强和杨浦区定海路街道办事处协调，热心市民胡女士、孔先生夫妇收留了小樑，他们一起生活了8年。2015年底，因夫妇俩自身家庭原因，以及小樑户口问题始终没有解决，寄养协议终止，救助站将小樑接回，站内的困境儿童保护中心成了她的第二个家。

由于是非婚生子女，小樑一直未能申报户口，而户口问题将直接影响她参加中考。“放弃中考中断学业，小樑可能就永远走不出救助站，无法开始自己的人生。”救助站工作人员为此连续多年为其奔走协调。

国家出台的《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》，使户口难题有了转机。救助站和街道抓住时机，有关部门加速办理，终于赶在当年中考前帮小樑解决了户口问题并让其顺利落户。

“总算可以继续读书了。”拿到户口簿的一刻，小樑在派出所门前难掩泪水：“别人一出生就有的东西，我到15岁终于有了……”

临近高考，相关部门也在为小樑的备考“加餐”：杨浦团区委招募优质师资作为志愿者，每周末前往救助站为小樑辅导功课；每周五周六晚，小樑都参加区教育部门主办的特困家庭优秀学生免费辅导讲座，进行考前冲刺。

温暖的家，塑造出一个阳光女孩

窗户透进温暖的光，房间布置简洁、温馨，整齐的书桌一角贴着具体到每个小时的学习时间表……小樑在救助站的生活健康、舒适、充实。

“我最感激的，是多年来大家对我无微不至的关心，阿姨总是提前问我第二天早上想吃点什么；司机叔叔起得比以前更早了，无论烈日酷暑还是狂风暴雨都准时接我上下学……”生日会上，小樑动情地说。

救助站站长居加定说，小樑2015年入住困境儿童保护中心后，为了让她尽快适应新生活，延续良好的学习状态，站里安排了多名社工分工协作，照顾她的生活起居，关注她的体育锻炼、课业进度、心理疏导等工作。

为保障小樑健康成长，救助站食堂每天为她配置营养均衡、卫生可口的餐食。到了考试季，每天还确保鸡蛋、鲜奶、水果的供应，周末再根据她的喜好适当加餐；每天上下学，站里派专车风雨无阻地接送。

小樑得到的关爱，没有因解决户口而停止。定海路街道助其申请了低保金，今年3月又为她办下了相关补助。现在，每月共1900元的生活费由救助站专人管理，将作为她的大学学费。

每一份爱，小樑都铭记在心，并以自己的方式进行回报。初高中阶段，她严于律己、勤奋上进，先后获得“上海市优秀少先队员”“杨浦区中等学校三好学生”“杨浦区优秀共青团员”等称号。她兴趣广泛，在摄影、体育、诗词创作比赛中屡获各级奖项。

临别之际，再去墓前看一眼老站长

“祝你生日快乐……”社工们唱起生日歌，小樑闭眼许愿，吹熄蜡烛，气氛热闹、融洽，如同一场家庭聚会。

小樑说，自己有三个生日愿望，一是去曾收留了她8年的爷爷奶奶家看一看，目前愿望已经实现了；二是和同学做一次毕业旅行；第三个愿望，也是最重要的，是要去已故的李福强老站长的墓前，对这个给了自己温暖家庭的“站长爸爸”说：“您看着长大的小姑娘已经成年了，您希望我好好学习，考上大学，我没有辜负您的期待。”

“人生都要经历风雨，路是靠自己走出来的。”这是李福强生前经常对小樑说的话。在18岁生日的特殊时刻，小樑清楚，很多事再不能依靠叔叔阿姨、哥哥姐姐了，自己要走好更加独立自主的人生。

对于大学生活，小樑已有许多规划：向党组织靠拢、做一名志愿者……小樑的志向是学医，同样也是因为白衣天使可以救死扶伤，传递大爱。

小樑的成长也给困境儿童保护工作带来了启发。“我们应该持续付出爱心，开展个性化工作，培养孩子健全的人格和乐观的生活态度，使他们拥有改变生活境遇的愿望和能力。”居加定说。

生日会上，小樑收到了许多礼物，她最喜欢的是一束向日葵。“我希望自己就像向日葵一样，永远向阳而生。”新华社“中国网事”记者吴振东 周琳

(责编：郝孟佳、何淼)