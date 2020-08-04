原标题：85后大学副教授韩健： 我用歌声“晒”重庆

作为一座热门旅游城市，重庆吸引了无数游客纷至沓来，更以包容开放吸引越来越多人来到这里安居乐业，85后韩健就是其中之一。

今年六月，重庆“双晒”第二季正式开启，已连续成为两季“双晒”志愿者的韩健，通过他的视觉向我们展示重庆的另一面。

我想把重庆“唱”给世界听

7月30日下午，记者在朝天门广场见到韩健，远远打招呼听到的就是一口地道“重庆方言”。

“别说你们误会，就连我的学生都一直以为我是重庆人，其实我也乐于融入这个第二故乡。”个性率直的韩健主动开启了话题。

韩健和重庆结缘要从大学时候说起，他曾在重庆大学、中南财经政法大学、北京大学学习，2014年以联合培养博士生的身份赴美国留学，2016年回国后选择到重庆工作，现在是重庆工商大学财政税收系副主任、副教授、硕士生导师。

“选择重庆的原因其实很简单，因为它是一座特别包容开放的城市，在这里工作、学习都很愉快。”能说一口地道“重庆方言”，在韩健看来，可以帮助自己更快融入这座城市。

不仅会说，韩健还会唱。

韩健在少年时代曾接受过一些音乐名家的指导，来到重庆后，他开始了解巴渝文化，并尝试将地方民歌《船工号子》、《太阳出来喜洋洋》等，唱给身边的朋友、学生。

“都说音乐无国界，以前我曾参加美国亚特兰大市乡村音乐节，在那里唱起了中国歌曲，让更多人了解中国。如今，我也在重庆工商大学国际商学院授课，面对来自哈萨克斯坦、泰国等国家的国际学生，课后我会即兴给他们来两句重庆民歌。”韩健笑着说，“相比语言，音乐更能打动人，这样的地域文化也更令他们印象深刻。”

“以后，我会在业余时间多了解一些重庆民歌，让国际友人更了解这座城市，把重庆‘唱’给世界听。”

把“红岩精神”带进大学校园

“红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩，三九严寒何所惧，一片丹心向阳开向阳开……”

《红梅赞》的旋律，韩健已经非常熟悉。作为重庆“新市民”，韩健觉得重庆有很多值得推介的“城市名片”，“《红梅赞》所歌颂的红岩精神、红岩故事最能打动我，这是一个时代的温度，更是一座城市的精神象征。”

韩健认为，教学要融入价值观，让学生了解更加多元的文化。

除了自身对巴渝文化的关注，韩健更希望通过课堂给来自不同地方的学生“晒”重庆，让他们对这座城市有更全面的认识。

在他的课堂上，学生常常会听到与重庆相关的方方面面，使得理论知识的学习不再枯燥。

韩健计划利用这个暑假收集整理重庆历史文化方面的资料，“结合重庆‘双晒’，我要把更多重庆文化带进课堂，用一个个鲜活的地方文化、历史案例去丰富课堂，让学生掌握知识、了解巴渝、融入重庆。”

不同视觉“晒”不同风景

在成为一名“双晒”志愿者之前，韩健就是一名公益志愿者，已连续多年参加重庆“红樱桃”志愿活动。

“刚回到重庆工作的第一年，我就带着学生参与这一公益项目的研究与实践。我们在参与过程中，提供了包括名人效应、企业捐助，以及重庆名校一对一帮扶山区学生等案例。”

和孩子们在一起，韩健也会跟他们一起学唱当地的民歌。“黄杨扁担软溜溜，挑担白米下酉州……”这首《黄杨扁担》，韩健以前曾听过，但在重庆歌唱时，更是打动人心。

在韩健看来，无论是当公益志愿者，还是“双晒”志愿者，都让我们的城市变得更有温度。

不同的视觉，可以“晒”出不同的风景。

在朝天门，别人看到的是复水重山的风景，韩健“晒”出了重庆的开放与包容；在洪崖洞，别人看到的是错叠有序的美景，韩健“晒”的是美景背后的发展理念……

“我想，生活在这里的每一个人，都可以成为‘双晒’志愿者，用自己的方式晒出重庆之美。”

(责编：郝孟佳、熊旭)