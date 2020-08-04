原标题：高分留守女孩给“偶像”回信：希望为考古献身找到心灵归处

八旬的樊锦诗先生委托出版社给钟芳蓉寄去了礼物和信，鼓励即将成为“校友”的女孩抱定宗旨，不忘初心。受访人供图

中新网南京8月3日电 (记者 申冉)“樊先生您选择了敦煌，选择了坚守，成为了‘敦煌的女儿’，也找到了心灵的安顿，我希望能追随您的脚步，去选择北大考古，选择为考古献身，也希望找到心灵的归处。”

3日，高考高分的“留守”女孩钟芳蓉给樊锦诗和江苏译林出版社回复了一封信，这封手写信，既是给偶像樊先生和心爱的考古系的一封“告白”，也变相回应很多网友所争论的“物质与精神的选择”。

“希望你在未来求学期间，能够抱定宗旨、不忘初心，做胸怀天下的新青年。”就在几天前，刚刚完成志愿填报、并引发公众一轮“物质与精神”之争的钟芳蓉，收到了偶像樊锦诗先生授意的来信和礼物。

这是一份来自长辈和前辈沉甸甸的寄托和殷殷的期待，远在敦煌的樊锦诗先生和身在北京的北京大学顾春芳教授，两位北京大学的“学姐”，对这位正值青春的“学妹”予以了厚望。

钟芳蓉也立刻给两位“学姐”回信，表达了自己希望位考古献身、找到心灵归处的心愿。

钟芳蓉的回信，这对独爱“老古董” 的前辈与后辈，成就了一段“桃李不言，下自成蹊”的佳话。受访人供图

书信往来之间，两位相隔了近60年、独爱“老古董”的北大“女生”，也让一种坚守的精神重新回到年轻人的视野和讨论中。

近日，湖南“留守”女孩钟芳蓉考出676分的好成绩，却选择报考北京大学考古系的消息，引发热烈争论。

这位让校长带着50多位老师连夜进村报喜、村里的乡亲们放起鞭炮庆祝的小姑娘，面对国内两大顶级名校敞开的大门，最终竟然选择了被戏称为“出土文物”的冷门考古专业，出乎很多人的意料。

不少网友担心，家境普通的钟芳蓉选择了冷门专业，未来工作可能不好找；一些网友认为，考了这么高的分数，却选择了一个未来清苦的专业，未免太“理想化”了。

尽管如此，钟芳蓉不计较“钱途”束缚、追随自己真心所爱的选择，依然让她不仅成了国内外考古专业大咖的“团宠”，获得考古界的“秘籍”无数；更赢得了不少网友的点赞和佩服。

“樊先生年事已高，但是听到这个消息，特别高兴，立刻给我们打来电话，商量着送给小钟同学一点礼物。”译林出版社的责任编辑陈叶告诉记者，“除了送给钟同学一本樊先生唯一的自传之外，樊先生还希望我们能带给钟同学几句作为同校同专业‘师姐’的肺腑之言。”

“尽管高考高分的光环很耀眼，网红的热度很高，但还要记得自己的初心，要坐得住研究的冷板凳、不忘怀抱天下的大志。”一辈子奉献给敦煌莫高窟的樊锦诗先生在电话中谆谆嘱托。

陈叶说，书和信是通过钟芳蓉的学校老师转送给钟芳蓉本人的，而更多的话，樊锦诗先生希望通过她的自传，鼓励未来的“校友”和考古学的“后来者”，“心的力量真是无比强大！而心的强大，就在于正定，在于守一不移。”(完)

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