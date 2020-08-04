原标题：钟芳蓉：选择考古专业的高分女孩

钟芳蓉资料图片

8月2日，因为报考北京大学考古专业而备受关注的湖南留守女孩钟芳蓉，收到了她的“偶像”、敦煌研究院名誉院长樊锦诗赠予的口述自传《我心归处是敦煌：樊锦诗自述》。在同时寄来的信件中，樊锦诗鼓励钟芳蓉：“不忘初心，坚守自己的理想。”

今年82岁的樊锦诗曾任敦煌研究院院长。自1963年北京大学毕业后在敦煌研究所坚持工作40余年，被誉为“敦煌的女儿”。2019年9月17日，被授予“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号。2020年5月17日，被评为“感动中国2019年度人物”。

激动的钟芳蓉连夜回信。她在信中写道：“樊先生选择了敦煌、选择了坚守，成为‘敦煌的女儿’，也找到了心灵的安顿。我希望能追随您的脚步，去北大，选择为考古献身，也希望找到心灵的归处。”

7月23日，湖南高考成绩揭晓，湖南耒阳考生钟芳蓉以676分的总成绩获得湖南省文科第四名。

钟芳蓉是一名留守孩子。还不到一岁时，父亲和母亲就外出打工了，她一直和爷爷奶奶一起生活。

“孩子自律，不用我操心，在家里特别听话。”高考成绩揭晓后，平日里在广东工作的父母赶回家里为女儿庆祝。父亲钟元位说，“觉得有点儿愧对她。陪她的时间很少，家长会我一次都没参加过，只有过年回家的时候可以陪她，很愧疚”。

“悟性高、沉稳、学习有规划。”这是班主任老师对钟芳蓉的印象，“钟芳蓉学习成绩优秀，性格沉稳，能够静下心来扎扎实实完成各科作业。学习有规划，能把自己的学习任务、学习目标都安排得井井有条”。

高考成绩出来当晚，钟芳蓉就读的高中学校校长带着50多名老师到村里向钟芳蓉一家及乡亲们报喜并放鞭炮烟花庆祝，清华大学和北京大学的招生老师也相继上门进行报考志愿咨询。

7月30日，钟芳蓉最终决定就读北京大学考古文博学院考古系。7月31日，四川省文物考古研究院水下考古中心主任、考古发掘领队@考古君在微博上表示：“年轻人加油，既然你已笃定信念，未来便不会迷茫。中国考古人都是你坚实的后盾，祝你学业有成。未来你就是乘风破浪的考古小姐姐！”

随后，多个省市的考古研究机构向钟芳蓉送出“专业大礼包”，鼓励她笃定信念。湖南省文物考古研究所@湖南考古给钟芳蓉送出了《#发现湖南#系列丛书》一套和湖南文物贴布绣一套。@CCTV10探索发现也在微博上表示，“《探索·发现》向钟芳蓉同学发出邀请：本科四年假期，你可以作为节目组的特邀成员，和我们去往全国最重要的考古现场实地体验！我们的兄弟栏目《考古公开课》也向钟同学发出邀请：本科四年中，你可以参与每一次节目的现场录制，与考古界大咖们面对面交流！”

钟芳蓉以优异的成绩报考考古专业，引发考古圈众多褒奖和热议。对此，网友也纷纷评论：“被全国考古宠起来的小女孩，一种考古圈晚来得女的感觉。”“简直是郭襄过生日啊”。

同时，也有声音质疑考古专业冷门，就业困难。8月2日，钟芳蓉发微博称：“我从小就喜欢历史和文物，受到樊锦诗先生的影响，所以报考了考古专业。”

“做自己喜欢的事情不后悔。”钟芳蓉说，“很庆幸自己能在樊先生的影响下确定自己的兴趣并坚定地选择了北大考古专业，让我的成长有了更多的力量。”

（本报记者 龙 军）

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