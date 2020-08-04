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严三媛：20年帮助千余名盲人就业

2020年08月04日08:53  来源：光明日报
 
原标题：严三媛：20年帮助千余名盲人就业

　　【致敬志愿者】

　　右手手指在颈部一紧一松地捏提，由轻及重，连续而有节奏……在江苏省无锡市新吴区太湖花园二社区的义诊服务现场，无锡好轻松盲人推拿有限公司董事长严三媛正在为居民推拿。虽然头衔是“董事长”，但眼前的严三媛，身形修长、温婉秀气，如果不是双眼紧闭，很难发现她是盲人。

　　1989年，刚满19岁的严三媛患上继发性青光眼后双目失明。短暂的消沉之后，她走上了学习中医推拿的道路。为了帮助更多的盲人融入社会，2000年，严三媛创办无锡市第一家盲人推拿按摩院，7年后，又创办了无锡好轻松盲人推拿按摩有限公司。

　　20多年来，公司已经在无锡拥有了9家分店，累计安置千余名盲人就业，帮扶50多名盲人成功创业，向社会爱心捐款50余万元。

　　“盲人也可以做一个对社会有用的人”

　　“那种痛彻心骨的迷茫、无助和对未来人生的恐惧，真的无法用语言来形容。”回想起多年前因病而双目失明带来的“致命打击”，严三媛默默地低下了头。

　　为了不连累家人，1989年,19岁的严三媛走上了去无锡市中医医院学习推拿的路。学成归来，严三媛在无锡市坊前镇卫生院工作了10年，“那些看似简单的推、捏、揉、按、搓，却是推拿中至关重要的技术，我手指上的皮破了又破，长出了厚厚的老茧”。

　　认真努力的工作作风为严三媛赢得了好口碑，乡亲们给她送来了一面面锦旗，严三媛第一次觉得，“盲人也可以做一个对社会有用的人。我感到特别高兴、特别自豪”。

　　1997年，中残联在北京针灸骨伤学院开办盲人按摩大专班，严三媛有了进一步深造的机会。“这是我人生路上一次重要的转折。”严三媛说。

　　这一年，她学到了很多宝贵的临床治疗经验。

　　此后，严三媛参加华东地区盲人按摩技能大赛获第一名，参加全国首届盲人按摩技能邀请赛获第三名，考取了盲人推拿主治医师资格证，多次受邀参加亚太地区盲人按摩学术交流活动，撰写的论文连续多年在江苏省中医药学会学术会议上交流。

　　为了学以致用，也为帮助更多的盲人朋友，2000年，严三媛举债20多万元，租下不足100平方米的店面，在无锡创立了全市第一家盲人推拿按摩实体店——“好轻松盲人推拿按摩院”。

　　然而第一年经营下来，按摩院除掉水电、人工等各项成本之外，收益几乎为零。亲戚们劝她把店盘出去还债，但严三媛仍然决定“要咬牙坚持”。她带员工走进社区，让大众体验盲人推拿的功效。渐渐地，来“好轻松”的客人越来越多。2007年10月，无锡好轻松盲人推拿按摩有限公司成立，严三媛有了自己的品牌。

　　“即使身处黑暗世界，内心也能拥有光明”

　　“盲人要拥有生存的本领，才能在社会上立足，得到认可。”创业之初，严三媛就把“发展残疾人事业，安置盲人就业”视为目标。

　　不少盲人从外地慕名而来，想学一技之长，严三媛免费提供食宿，手把手教，毫不保留，以诚相待。20年来，她先后帮助千余名视残人员在“好轻松”上岗就业，累计培训出具有劳动部门认证的初、中、高级盲人保健推拿师160多人。他们中已有50多人靠在“好轻松”学到的技术和管理经验二次创业，拥有了自己的推拿店、加盟店，自己当起了老板。

　　南通姑娘邱海燕是“好轻松”创办之初的员工。“我从学校一毕业就跟着严院长学推拿，她积极向上的人生态度和坚韧不拔的创业精神深深感染了我。”在“好轻松”期间，邱海燕还结识了自己的人生伴侣，5年后，小两口一起回到家乡，在当地政府和社会的支持下，建起了县里的第一家盲人按摩院。

　　目前，“好轻松”已经在无锡市开办了9家分店，是无锡唯一一家纳入医保范畴的盲人医疗推拿保健机构。

　　2009年4月，“好轻松”被授予“江苏省省级盲人保健按摩示范机构”称号，2015年8月被授予“国家级盲人保健按摩规范化实训基地”。

　　“没有大家的帮助和支持，不可能有我的今天。”严三媛成名后，思考的是“如何承担更多的社会责任”，先后累计为社会捐款50余万元。

　　这些年，严三媛走出江苏省，帮扶更多省外的贫困盲人。2011年年初，“好轻松”远赴云南丽江，向7名少数民族盲人传授推拿技能，还发动员工捐资助学，与湖北利川贫困生牟伦艳结成帮扶对子……

　　为了让更多人关注盲人、理解盲人，2016年10月，严三媛筹资创办了江苏省第一家“黑暗体验馆”，至今体验者已超过一万人。人们体会到了光明的可贵，懂得了盲人的不易，不少体验者深受触动。

　　有一位患抑郁症的市民在体验后不禁失声痛哭，他告诉严三媛：“黑暗世界就像一面镜子，照亮了心底的光明，告诉了自己要坚持下去的勇气”。

　　“虽然我看不见，但我越来越觉得自己的工作很有价值。”严三媛认真地说，“每个人都有自己的难处，但只要我们努力向上，即使身处黑暗世界，内心也能拥有光明。”

　　 （本报记者 苏雁）

(责编：郝孟佳、何淼)
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