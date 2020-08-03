国内首个区域高校教师教学发展研究院成立

人民网北京8月3日电（孙竞）由中国高等教育学会主办、西北工业大学承办的西北地区高校教师教学发展研究院成立仪式暨工作会议30日在西安举办。

中国高等教育学会副会长、西北工业大学党委书记张炜在发言中指出，西北地区高校教师教学发展研究院及分院是着眼于当前我国高等教育改革发展面临的新形势新任务新要求，发挥各方优质资源打造的集研究、培训、评价、咨询和指导等职能为一体的共建共享发展平台，旨在建成具有鲜明特色的区域高校教师教学发展机构。西北工业大学将在上级部门的指导下，倾力打造教师成长发展新家园，为新时代西部大开发新格局下我国高等教育事业改革发展作出新贡献。

“西北研究院及甘肃分院、青海分院、新疆分院的成立，是学会服务高等教育改革发展的重要体现，是学会研究工作的模式创新。”中国高等教育学会副会长张大良对西北研究院及其分院的建设提出建议，要坚定扎根西北，开展最具西北特色的教师教学发展理论与实践研究；要统筹协调各方，推进深度协同的教师教学发展工作有效生动实践；要善于扬长补短，学习借鉴国内外教师教学发展先进经验并在本区域辐射推广；要持续服务高校，进一步提升西北地区高校教师教学能力。

教育部高教司二级巡视员、综合处处长武世兴以疫情期间线上教学、本科教学改革、课程思政建设等方面为例，阐述了当下高校面对的教育教学发展新趋势。他希望西北研究院及分院一是要时代性更强，自觉适应时代发展新要求；二是要实践性更强，深入改革一线开展研究；三是要世界性更强，对标国际同频共振。

中国高等教育学会秘书长姜恩来代表学会分别与陕西省教育厅、西北工业大学，甘肃省教育厅、西北师范大学，青海省教育厅、青海大学，新疆维吾尔自治区教育厅、新疆大学，签订西北研究院及四省分院合作备忘录。在全场嘉宾的共同见证下，举行了西北研究院揭牌仪式与甘肃、青海、新疆分院授牌仪式。会上，还举行了西北地区高校教师教学发展专家工作组专家聘书颁发仪式，30余专家现场参加了活动。

据介绍，西北研究院和分院的建立，将以打造西部地区教师教学研究、咨询、培训重镇为目标，在西北地区高校教师教学发展指数研究、协作研究团队组建、教育教学理论研究等方面开展积极探索，着力开展西北地区重大攻关课题研究、重点发展事项咨询，重要专业师资培训，努力推出高质量研究成果，为政府部门宏观决策提供资政服务，为高校办学和教师发展等提供理论支持、方案论证和数据支撑。

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