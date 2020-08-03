第五届中国高等工程教育峰会将首次聚焦“工医结合”

人民网北京8月3日电（孙竞）日前，第五届中国高等工程教育峰会筹备会议在中南大学召开。中国高等教育学会事业发展部主任吴英策，中国高等教育学会工程教育专业委员会秘书长、浙江大学机器人研究院常务副院长陆国栋，中南大学副校长陈翔，以及清华大学、天津大学、华中科技大学、四川大学、东南大学等高校相关部门负责人，中南大学本科生院全体班子成员参加会议。

谈到中南大学承办第五届中国高等工程教育峰会时，陈翔表示，对于峰会有三点思考，一是将“工医结合”作为峰会的创新点，努力构建学科交叉融合的知识体系，培养高层次的工医结合人才；二是要深刻理解上级部门最新提法的丰富内涵，确保分论坛主题的新颖性；三是在确定与会专家时，既要兼顾专家的影响力，也要兼顾专家对教育的熟悉程度，以此提升峰会的权威性和学术性；四是充分利用信息技术让峰会的形式变得更加灵活一些，扩大峰会的影响力。

吴英策表示，峰会主题既要顺应国家新科技革命和产业变革带来的新变化，又要符合教育部高等教育司的年度工作要点以及对工程教育发展提出的新观点、新要求。要以“发挥大学国之重器的作用”等观点为引领，对“新工科”建设进行再深化、再拓展、再突破、再出发，努力做到突破常规、突破约束、突破壁垒、强化变革、强化创新、强化引领。要体现工程教育在变局中开新局的发展理念，推动工程教育实现由大到强的转变。

陆国栋介绍，第五届中国高等工程教育峰会具有以下三个特点：一是新工科建设的破冰点；二是工程教育专业委员会换届的突破点；三是工程教育专业委员会和教学指导委员会工作的结合点。峰会主题的确定要坚持“三个紧密结合”，即与国家的发展战略紧密结合、与教育部高等教育司提出的新观点紧密结合、与高等院校工程教育的发展需求紧密结合。今年的峰会既要对“新工科”建设成果进行阶段性总结，又要坚持不断创新，将“工医结合”作为分论坛的特色内容。对于工程教育专业委员会今后的主要工作，陆国栋指出，今后要加快推进教师教学发展指数的发布工作，逐步构建和完善校级教师教学发展中心、省级教师教学发展联盟、区域性教师教学发展研究院的网络式、层次式的发展格局。

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