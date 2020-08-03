强动员优政策多举措为毕业生入伍开辟“绿色通道”

人民网北京8月3日电（孙竞）清华大学水利系毕业生谢新明在毕业季报名参军，希望能在火热的军营中为国家发展、军队发展贡献一份清华人的力量。今年，着眼为部队输送更多高素质兵员，教育部联合中央军委国防动员部，多方协调，以更大力度升学就业优惠政策、加强组织宣传动员、畅通大学生入伍绿色通道等举措，努力实现大学生应征入伍数量、质量双提高。

加大优惠政策力度，鼓励更多应届毕业生应征入伍

“看着从头顶上飞过的一架架战机，从身边开过的一辆辆战车，我为祖国的强大感到无比的骄傲与自豪。”在庆祝新中国成立70周年群众游行活动中作为“伟大复兴”方阵的一员接受祖国检阅后，谢新明久久不能忘记。今年的征兵开始后，谢新明毅然投笔从戎。

不久前，河北大学经济学院毕业生杨浪通过了征兵体检，正在等待最后的定兵。

“我的家乡在贵州内陆，上学之前从未见过大海，报名海军也是圆了自己的军人梦。”征兵启动后，他第一时间应征入伍，“入伍后还想考取士官，争取一辈子做军人”。

事实上，杨浪入伍后，河北大学一次性补贴5千元，保定市一次性奖励8千元；还有学费返还、考研加分、优先安排专业，立功后优先推免研究生等。

“应届毕业生参军入伍是个人优选。”北京化工大学人民武装部部长、征兵工作站站长韩悦说，在学习深造方面，毕业生可以考取军校、保送研究生、还有退役大学生士兵专项招生计划等；在职业发展方面，可在部队考取军校或提干，服役5年以上的可以参加公务员定向招录；退役后创业的大学生，还提供个性化创业培训、提供创业场所，税收减免等；服役期满，还可享受学费补偿、助学贷款代偿等政策，大大减轻了家庭经济负担与个人经济压力。

教育部相关负责人介绍，今年，教育部层面也出台了更大力度的优惠政策，如，从2021年起教育部扩大“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生规模，由目前的每年5000人扩大到8000人，重点向“双一流”建设高校倾斜。专科学历学生参军退役并完成专科学业后，从2022年起，可免试入读普通本科或成人本科等。

各地创新出台多项激励高校毕业生参军入伍的优惠政策，鼓励广大优秀学子踊跃报名参军，实现更高质量就业。

辽宁省针对大学生普遍关注的转专业、学业衔接、研究生推免、优先毕业等问题，出台了系列优惠政策，如退役毕业后优先考录辅导员岗位；贫困大学生退役士兵5000-20000元/人不等的经济补贴奖励；退役后“万能学分”；考研遴选专招名额等，有效调动了大学生参军入伍积极性。

四川省在往年优惠政策基础之上，出台“在军队服役五年以上的大学毕业生士兵退役后同服务基层项目人员共享全省10—15%的公务员定向考录计划”、“全省专武干部50%的新增岗位、国有企业每年10%的招聘岗位，定向招聘退役大学毕业生士兵”等多项激励政策。

河北省廊坊市拟对在廊坊市入伍的本科毕业生一次性奖励8000元、专科毕业生一次性奖励6000元，在校生和今年高考新入学的大学新生一次性奖励3000元；还对赴新疆、西藏服役的义务兵每人给予一次性奖励2万元。

“党的十八大以来，学校累计有983名学生光荣入伍，其中23人荣立三等功、632人荣获‘优秀士兵’荣誉称号，89人在部队加入中国共产党，4人考入军校，712名退役学生通过免试或考试专升本，12名退役学生考入事业编和公务员。”北京电子科技职业学院党委武装部部长、校征兵工作站站长高强说，当兵要算好政治账、成长账、就业账、经济账，同学们把参军入伍作为人生理想追求，把成才梦融入强国梦、强军梦，将青春之花绽放在党和人民需要的地方，必将成为最可爱的人！

加强组织动员力度，确保征兵数量、质量双提高

征兵开始后，已经成功保研的南开大学法学院应届毕业生文紫西决定携笔从戎，用两年时间到军营中磨砺自己，践行南开的公能情怀。“唯有走最难的路，才能炼就最硬的钢！”文紫西说。

2020届本科应届毕业生入伍有哪些优惠政策？初检完后续还有哪些流程？我在省外就读，想当兵需回到本地办理相关证明吗？

6月15日，教育部、中央军委国防动员部启动大学生征兵“政策咨询周”和“征兵宣传月”活动，150余位专家集中开展线上咨询。活动首日，全国征兵网就收到5600余条提问。而宣传月期间，教育部24365“互联网+就业”公益直播课举办的“携笔从戎、明日英雄”征兵专题，观看人次超过550万。大学生应征入伍热情高涨。

为做好2020年征兵工作，教育部多方协调，鼓励动员高校毕业生应征入伍。6月初，教育部、中央军委国防动员部联合印发通知，部署做好大学生特别是高校毕业生征集工作。6月底，教育部联合中央军委国防动员部召开全国电视电话会议，鼓励、动员各地各高校做好大学生应征入伍工作，引导大学生到军队成长成才。

各地各高校也积极行动起来，科学谋划、精心组织、周密部署、多措并举，扎实推进2020年大学生征兵工作。

北京大学相关负责人表示，学校始终将征兵工作作为服务国家发展战略、服务国防现代化建设的重要使命，第一时间启动征兵工作，面向重点群体和潜在对象开展浸润式、针对性宣传动员。通过线上线下相结合，从报名程序、优抚政策、体检注意事项、服役期间发展等全方位宣传、解读征兵政策，动员应届毕业生参军入伍。

南开大学党委常委会、校长办公会多次召开会议，专题研究部署征兵工作，并将其列为重点事项督查跟进。设置咨询热线电话，安排专人负责政策宣讲和面对面答疑等活动。把年度征兵工作纳入学研团、就业和辅导员评价体系，开设工作站，开启云动员，依托各学院渠道、平台，学研团一同发力，招生、就业、宣传一体合作。

上海外国语大学向应届毕业生发出《致2020年应届毕业生及家长的一封信》，宣传动员有志青年参军报国。中国政法大学通过开设《大学生参军入伍》新闻专栏，宣传优待政策、典型人物、军事常识，发布《我们的荣耀青春》征兵宣传片，激发学生们参军报国热情。

四川省政府、省军区组织召开全省征兵工作推进会，省、市、县、乡四级和省内高校同步参会。坚持在精准施策中打造精兵品牌，突出大学生这个重点征集对象，坚持高校所在地和大学生原籍地两端协同发力，着力强化入役、服役、退役三大政策保障，扭住宣传发动、体格检查、政治考核、审批定兵四个环节重点发力，强化征兵“五率”量化考评牵引，全力提升大学生比例、毕业生比例和本科生比例三项“硬指标”，确保征兵工作高质量推进。

畅通渠道，为毕业生入伍开辟“绿色通道”

6月11日，在南京市鼓楼区建宁路医院预诊分诊处，第二批265名应征大学生排着长队，经过身份确认、扫码登记、体温监测，分批分时段进入全封闭的征兵体检站，为毕业生入伍开通“绿色通道”。

“在疫情防控背景下，我们常态化设置征兵体检站，进行跟踪管理，出台更大力度的参军优惠政策，‘多轮并驱’激励大学生入伍。”南京市鼓楼区人武部相关负责人说。

为方便大学生应征入伍，教育部门和各级兵役机关、高校等将进一步为高校毕业生应征入伍开辟“绿色通道”，做到优先报名应征、优先体检政审、优先审批定兵、优先安排使用。

各地方党委政府加强军地配合、优化组织模式，突出重点征集对象，着力提升大学生特别是高校毕业生征集的规模和比例，全力做好大学生特别是高校毕业生征集工作。

湖北省相关负责人表示，我们将参加新冠肺炎疫情防控等重大突发事件应急处置的一线人员等列为优先征集对象。我们也已经将征兵宣传纳入社会公益宣传范畴，安排专人负责利用辖区内报刊杂志、电视广播、网络媒体、移动通信、电影院线、公交视讯和户外广告牌等公共媒体资源，开展公益性征兵宣传。

广东省省委教工委、省教育厅印发《关于进一步做好2020年大学生征兵工作的通知》，要求全省高校坚决完成省征兵办赋予的年度征兵任务，其中大学毕业生征集比例不低于15%，力争达到全国先进水平。体检、政治考核“双合格”的毕业生要确保全部入伍，确保征集大学生特别是毕业生数量和质量“双提高”。

江西省对有意向参军的高校大学生，采取优先报名应征、优先体检政考、优先审批定兵、优先安排使用等“四优先”政策，同时对体检和政治考核双合格的，下发预定兵通知书，给应征学子吃下“定心丸”。

(责编：孙竞、熊旭)