滨医学生宣讲团：“带货”带出份份鲜活“养料”

“让我做一道正宗的烟台鲅鱼给您尝尝”“美好的清晨，从吃一个宁夏鸡蛋开始”“泰安樱桃上市喽，它的维生素A含量要比苹果和橘子高出四到五倍，铁含量居水果之首”……

直播带货火热的当下，一支来自山东滨州医学院（下称滨医）的大学生“带货”队也开始在网上试水。与众不同的是，他们的货源均来自学生各自的家乡，叫卖词也大多从营养、科学的角度切入，透着一股医学味儿。除了带货主播，他们还有一个身份，学校大学生时政宣讲团成员。

在疫情防控常态化背景下，为了帮助农民推广滞销的农产品，学校安排发起“医学生试水直播，助力家乡奔小康”的助农活动，利用 “直播带货”这一新型零售模式，发挥青年大学生宣讲特长，推介当地农产品、土特产等。活动由学校提供平台，同学们通过录制带货视频或直播等方式进行售卖。一时间，从塞上江南到白山黑水之间，从黄海之滨到云贵高原，滨医宣讲学子纷纷走向田间地头，化身在线主播，以宣讲带货的方式为决胜脱贫攻坚贡献自己的一份力量。

从“宣讲学子”变身“带货达人”，路子有没有跑偏呢？滨医党委委员、宣传部部长、马克思主义学院党委书记张玉龙表示，“新时代的时政宣讲决不能满足于在单一的讲堂中当‘小先生’，大学生们更需要从实践和奋斗中汲取‘养料’与‘能量’，真理的甘甜最终是要用力、用心品味出来的。”

截至七月，此次活动已有568位同学报名参加，范围覆盖了10个省，32个市区，点赞量近45万，带货金额16万元。“没想到镜头里的家乡这么美，没想到直播带货有这么强大的力量！没想到通过宣讲还能为家乡做实事！”山东聊城莘县的蔡秋艳同学激动地说。“参加宣讲团，体现自身价值，是件非常有意义的事。”不少宣讲团成员纷纷表示，宣讲团成立时的情景仿佛就是昨天才发生的。

2019年9月20日，一面印有滨医大学生时政宣讲团的旗子由张玉龙授予宣讲团第一任团长林佰霖同学。自此,这支不足30人的青年队伍开启了宣讲的征程。

“一所医学院校开展时政宣讲能行得通？”宣讲刚刚开始时,宣讲团受到过一些质疑。对此,同学们选择脚踏实地的去做实事,从举办第一届大学生时政辩论赛,到第一次去社区宣讲，再到带货直播……他们到用自己的坚持和努力赢得了认可和尊重。

“这群孩子既能回顾历史，懂得感恩，又能面向未来，锐意创新，从他们身上,我看到了青年人该有的样子。”全国基层理论宣讲先进个人于大卫听完宣讲后这样评价。

2020年元旦假期刚过，“制胜一筹千人宣讲”活动开始。在马克思主义学院老师的指导下，这支由160名学生组成的宣讲队伍，在奔赴山东省内16个地市进行宣讲的同时，还前往安徽、福建、甘肃等10余个省份，共计开展线下、线上宣讲130余次。

突如其来的新冠肺炎疫情打乱了宣讲团的部署，大疫当前，宣讲是否该暂时终止？学校第一时间研判调整，确保非常时期宣讲不断档。非常时期，同学们发挥新媒体矩阵的传播功能，累计推出线上宣讲与追踪报道百余篇，短时间就收获过万粉丝关注，形成云端宣讲“主客场共鸣互动”。用宣讲团副团长牛英林的话说,“尽管我们还不是白衣战士,但我们是白衣战士的预备队，仁心妙术的滨医校训已融进我们的血液，疫情之下我们责无旁贷！”据了解，仅2020年上半年，宣讲团成员就先后开展了400余人次的志愿服务，通过线上途径捐款12133.53元。

张玉龙表示，“学生们通过宣讲把党的最新理论和政策送进基层的千家万户。在宣讲路上不断前行，传承仁心妙术，是新时代医学生践行初心使命，突显青年力量的诠释。”

（何淼）

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