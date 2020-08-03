追记著名指挥家、音乐教育家杨鸿年：他爱音乐更爱孩子

原标题：他爱音乐更爱孩子

也许你不知道他的名字，但你或许在电视上、广播里或者是剧场中，感受过那仿若天籁的童声对你耳朵的洗礼、心灵的涤荡。那些熟悉美妙的歌声背后，是他，一位名叫杨鸿年的老人。

7月26日，这位著名指挥家、音乐教育家因病于北京逝世，他的音乐事业就此画上了终止符。

他的名字和指挥、合唱紧紧联系在一起。无论是爱乐合唱团，还是杨鸿年童声合唱团，无不浸染着他的心血。

作为中央音乐学院知名教授，他完成教学工作之余，把心血都投入到少年儿童身上。“越是知名教授，越应该从孩子教起，这对他们一生都是很重要的。”2018年，爱乐合唱团（原中央交响乐团附属少年及女子合唱团）成立35周年的时候，他接受记者采访时这样说，“我爱孩子。”

8月2日，这些采访的资料和视频在中央音乐学院“小白楼”的排练室中循环播放着，供学生们前来凭吊。

一枝花，一盏蜡烛，三鞠躬之后把花放在他生前常用的钢琴之上，静静找一个椅子坐下，看着杨鸿年老师生前的影像。屏幕里，他正在教一些刚上小学的小朋友，大家唱《圣诞歌》，越唱越快，他忍不住叫停：“孩子们，唱歌不是赶路，干吗这么着急呢？稳一点。”一位一身黑衣的女学生扑哧一声笑了，回过头，却发现她正擦去眼角的泪花。

他的学生陆续赶来，有的两鬓已有风霜，有的还牵着妈妈的手。大家坐在一起，如同当年在合唱团中排练一样。从1983年爱乐合唱团创建开始，30多年薪火相传，这里的音乐未曾停过，杨鸿年办公室的灯光未曾熄灭过。即使这些孩子离开了，他们还是会时不时回到合唱团，听老师讲讲音乐理论，正如他的学生李小满说：“没有一所学校是不毕业的，只有这里，我们从未毕业，从未离开。”

爱乐合唱团的宗旨是“爱与奉献”，这被杨鸿年视为座右铭，一生珍之重之，一生按照这几个字规范自己，也深深改变了他的学生。杨思力是一位电影作曲工作者，他记得杨鸿年不仅教人音乐，还教人如何“爱人”，注重学生的人格培养。他是在合唱团才坚定自己未来的音乐道路的，他记得有一个夜晚，大家如常在小白楼排练，忽然停电了。杨鸿年静了一会儿，去户外点燃一支烟，随着烟头火花闪烁，大家在黑暗中接着演奏。“感觉这首歌像是从我们心里流淌出来的”。杨思力说，此后，他立志成为杨鸿年一样的音乐家。“他有数以万计的学生，每一个学生他都记得，都叫得出名字，他为我们打开了全新的世界，改变了我们每个人的人生。”

李小满从事的是市场工作，她少年时期加入合唱团，到今天已有20多年了。每到开会，市场指数瞬息万变，她的同事总会立下目标，在多少领域都要有斩获。“我总是说，我只做好一件事，我愿意用一生去做一件事，我愿意为理想奉献青春，这是杨老师教会我的。”李小满说。

佟鑫是中国航天科技集团第一研究院的工程师，他还记得自己在合唱团时唱的是“1B”位置，有一次，杨鸿年老师带队去国外比赛，彼时，他刚从演出预备队升入二队，就接受了这个任务。那次的曲目是《野蜂飞舞》，曲子的最后，会有一声清脆的“啊！”他们都很想要喊出这一声，终于演出前，杨老师把这个任务交给了他。然而另一位同学却觉得，按照惯例应该是自己喊。他们都觉得有对方，自己可以放心。在演出结束的时刻，杨鸿年朝他示意，他和另一位同学对视一下，都沉默了。杨鸿年叹口气，向观众鞠躬致歉。佟鑫说，这是他一生最为遗憾的一件事，从那之后，他知道音乐十分严谨，来不得一丝侥幸。

曾经的爱乐合唱团成员赵晓彤记得，1996年自己跟杨鸿年去意大利演出前的情景。那时他上中学，是学校足球队的，无论是奔跑还是运球，都或多或少影响体态。有一天，杨鸿年给他的妈妈打电话，让他去家里一趟。赵晓彤以为是唱歌考试，等到杨鸿年家却发现，杨鸿年要为他矫正体态。“每个合唱团里的伙伴看到的都是杨老师的片段，但我们从中都理解了音乐的意义，生活的意义。我们比赛前，杨老师胃病发作了，但是他忍着剧痛还在看谱子，精益求精。排练完之后，最后离开‘小白楼’的永远是杨老师，杨老师的精神永存。”赵晓彤说。

回到排练室，屏幕上还在播放杨鸿年的生前影像。他正说到自己小时候学音乐的艰难时刻，“那时候家里穷，音乐老师喜欢的都是干干净净的孩子，我总是脏兮兮的，是班里的反面教材。老师说，你的声音就像是有人拿着竹刀破毛竹。我喜欢音乐，就要坚持下去，一辈子只做一件事。”屏幕上，杨鸿年笑着说要抓紧每一分钟，“活着干，死了算”。

他真的把一生都奉献给了音乐教育。（姚晓丹）

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