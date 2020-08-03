原标题：“阿姨”上大学有什么不可以

近年来，上海接连推出新政，让“阿姨”也能落户、上大学。日前，有媒体报道称，上海开放大学正在家政专业大专学历教育基础上申办本科，预计今年审批通过。届时，“阿姨”也能上大学了。该校相关负责人说，上海家政服务机构的管理人员，接受过高等教育的可能不到30%，该专业未来的市场需求很大。

去年国务院办公厅印发的《关于促进家政服务业提质扩容的意见》明确提出，支持院校增设一批家政服务相关专业。原则上每个省份至少有1所本科高校和若干职业院校（含技工院校）开设家政服务相关专业，扩大招生规模。上海开放大学开设家政服务本科专业，正是发生在这一宏观政策背景下。不过，消息发布后仍引起舆论广泛关注，耐人寻味。

这种关注，在一定程度上折射出社会对高校开设家政服务本科专业仍未充分接受。从现实看，由开放大学、社区学院面向现有家政服务人员进行学历继续教育，提升家政服务人员的学历层次和现代家政服务能力，是培养现代家政服务人才、提升家政服务水平更现实的选择。社会应该消除传统的职业观，不能把家政服务定位为低端行业。高校也要以新的理念和行动来改变社会对传统家政服务以及家政服务人才的刻板印象。

近年来，围绕家政服务，不时有“最牛阿姨”“最牛保姆”走红网络。然而，一些人还是很难扭转传统观念，认为“再牛”也仍是“保姆”“阿姨”。改变这种顽固的传统观念，需要耐心。一方面，对现有的家政服务人员进行继续教育服务，整体提高他们的学历层次，尤其是专业服务能力，比面向应届高中毕业生招生，培养家政服务本科人才，更具现实意义。客观而言，对于全日制高校开设的服务专业，高中毕业学生报考并不踊跃，即便考生愿意报考，家长也很不情愿。而“阿姨”们本身已对职业有一定的认同感，也有提升服务能力的内在诉求。整体提高现有的家政服务人员的学历层次与专业服务水平，有助于改善行业整体形象和社会的相关认识。

另一方面，要真正重视对大中小学生的劳动教育。2018年召开的全国教育大会，明确把劳动教育纳入教育方针。今年3月，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，要求把准劳动教育价值取向，引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动、尊重劳动。对中小学生进行劳动教育，不只是让学生做一些体力劳动，而是要真正培养学生尊重劳动、尊重普通劳动者的人生观和价值观。事实上，进入高等教育普及化时代后，每个大学毕业生都是社会普通的劳动者。推动高等教育普及化，目的也正在于整体提高国民素质。让各行各业的从业者都有机会接受高等教育，这也将提高各个行业的服务水平，进而推动社会发展进步。

（作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院副院长）

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