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摆拍逼停火车，年轻人为何对规则“钝感”

陈城

2020年08月03日09:12  来源：光明日报
 
原标题：摆拍逼停火车，年轻人为何对规则“钝感”

“如果你拍得不够好，那是因为你离得不够近。”这句世界摄影史上的名言，曾影响了无数摄影者，也成就了无数经典摄影佳作。但在今天，这样的摄影理念在某些场合并不合适。

最近，一则关于“厦门大学生铁轨上摆拍逼停火车”的消息引发广泛关注。随后，媒体调查发现，在北京，为了拍出“大片”，有轨电车西郊线、东交民巷等地点成为摄影爱好者们的追捧之地。而在拍照过程中，很多影响安全的危险动作频频“上演”。近些年来，类似的事情在全国各地都不少见。

这些行为无疑是不正确的。透过大量类似事件能够发现，许多人，尤其是年轻人，希望通过拍摄这样富有日系风格、欧美风格的场景照片，来完成其在社交媒体上的个人生活展示。这些场景照片其实都有着共同特点，看起来“很文艺”。与之相应，当下各类修图软件中，最不缺乏的就是各种风格的滤镜功能，这也是年轻人社交心态的一种投射。

这种想法并非不可取，但问题在于，当生活的状态呈现“表演化”趋势，当网络社群的重要性超过了现实社群，很多基于网络开展社交生活的年轻人，便容易混淆虚拟与现实，从而产生了现实规则也要服从于社交习惯的错觉。

不是吗？比如发自拍合影，按社交媒体习惯——“P图”不能只修自己，不管认不认识，都得帮图里的其他人顺手“P一下”。这样的社交新“规则”不仅体现在合影上，也体现在交流上：聊天需要用“嗯”代替“哦”、“嗯嗯”和“嗯”的意思不一样、发大段语音是不礼貌的行为等。

不能说这些社交习惯不对，它们是与新的媒介和新的群己关系伴生的。只不过，越来越多的社交媒体习惯正在潜移默化地改变年轻人的行为认知，他们能够如鱼得水地生活在互联网上，却很难理解现实生活中很多言谈举止并不得当，甚至是违法的。

这是因为在互联网上，人们不用为绝大多数的行为承担任何实质性后果，而没有实质性后果，自然也难以让屏幕前的年轻人真正意识到某一行为的真实影响。基于社会常识认知，进入正在运营中的铁轨，很容易造成行车事故和人身伤亡，这一点本不需要被反复提及和强调。诸多年轻人在这些场合表现出出人意料的幼稚和“钝感”，本质上就是已经不懂得应该如何按照现实规则来参与社会生活。

怎么办？当然可以通过处置和传播这样的典型案例，让更多年轻人感受到规则的刚性、现实的因果。但更深层要解决的问题是，被家庭保护、网络哺育，完全可以隔离现实生存的一代人，到底如何才能进一步社会化。前者是简单的，后者则是互联网生存时代的一个需要长久探索的命题。

(责编：孙竞、熊旭)
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