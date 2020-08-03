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充分释放科研人员创新活力（创新谈）

冯  华

2020年08月03日09:10  来源：人民网－人民日报
 

　　创新驱动的实质是人才驱动，人才是第一资源。只有拥有一流的创新人才，才能产生一流的创新成果

　　要释放更蓬勃的创新动能，还需要进一步为科研人员放权、减负、赋能

　　

　　前不久，广西推出了深化科技体制改革、推动科技创新的33条政策措施，针对企业创新创造不活跃、人才引不进留不住、科研人员积极性不高等问题，一系列举措中90%都是激励政策。比如：用人单位可自主确定高层次人才工资水平和分配形式，突破薪酬总量控制的“天花板”；明确绩效工资分配向关键科研岗位、创新团队和一线科研人才倾斜，合理提高科研人员的收入等。

　　这份“干货”满满的政策文件如能顺利实施，将会激发科研人员创新活力，推动地方经济社会高质量发展。

　　创新驱动的实质是人才驱动，人才是第一资源。只有拥有一流的创新人才，才能产生一流的创新成果。在建设世界科技强国的进程中，我们比以往任何时期都需要广纳天下英才，激发人才创新活力。

　　近年来，我国不断深化科技体制改革，多部门联合实施“减轻科研人员负担七项行动”并取得阶段性成效。在项目评审、人才评价、机构评估等方面开展改革，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系。国家重点研发计划不再将论文、专利、荣誉性头衔等情况作为申请项目的限制性条件；围绕科技计划项目、人才项目、职称评审等重点领域，大力破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”现象……

　　也应看到，面对新一轮科技革命和产业变革的新形势，面对我国经济高质量发展的新要求，有关部门、地方还需要进一步为科研人员放权、减负、赋能，以充分释放更蓬勃的创新动能。

　　牢固树立以人为本的发展理念，坚持把人才作为支撑发展的第一资源，尊重人才和人才成长规律。想让科研人员把主要精力放在创新探索上，就要真正把人才的需求、成长放在第一位，多站在科研人员的角度来思考问题，为他们营造优良的科研生态环境。比如，充分尊重人才创新创造的价值，建立面向科研人员的合理激励机制，充分体现人才价值；树立正确的评价导向，考核评价注重质量、贡献、绩效，让各类人才人尽其用。

　　让科研人员释放更多创新活力，必须把为人才减负松绑落到实处，赋予科研人员更多的自主权。一方面，继续深化科技体制改革，破除束缚科学家手脚的“繁文缛节”，将科研人员从“无穷的报表和审批”中解放出来，把更多时间和精力用在科研上；另一方面，通过体制、机制设计，引导和激励科研人员投身原创性基础研究和关键核心技术攻关，甘于寂寞，勇于奉献，追求卓越，产生更多原创成果。

　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 19 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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