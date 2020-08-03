原标题：评论：别用世俗眼光看待“报北大考古专业”

近日，湖南留守女孩钟芳蓉以文科676分的优异成绩报考北京大学考古专业一事引发关注。据《成都商报》报道，7月30日，钟芳蓉在接受采访时表示，受敦煌研究院名誉院长樊锦诗先生的影响，以及对未来规划的考虑，她最终选择了北京大学考古专业，以后还会读研深造，做考古研究。一时间，网友对钟芳蓉“报考考古专业”的选择产生疑惑：为什么不读更好就业、更赚钱的专业呢？对此，钟芳蓉的父亲回应称，女儿把金钱看得淡，一直很有主见。

网友为钟芳蓉感到惋惜，可能并非虚情假意，也没有什么不良用心，而是出于自身对于生活的真实感悟，认为钟芳蓉留守多年，其父母长期为了生活在外打工，一家人过得极不容易，既然高考成绩这么好，改善家庭经济条件应成为其挑选专业的首要目的。与其他热门专业相比，考古专业不仅要坐冷板凳，而且没“钱”途，因而为她感到惋惜。

这么多网友“真心为她好”，说明这一观点在社会上比较普遍，高中生轻文科重理科、高考后热门专业广受追捧等，都是这类观点的具体体现。其实，近年来部分专业由热迅速转冷是常见现象，正因如此，所以在报考专业时才不能盲目跟风，这也几乎成为专家每年都要提醒的一句话。即使从世俗的角度来看，追捧热门专业、看低考古等冷门专业，也是目光短浅之举。因为现在的选择可能会关涉到未来人生的发展方向、职业道路，所以更需要慎重，需要冷静，需要发自内心。原因很简单，只有你感兴趣、有爱好的专业领域，你才能更好地投入，更好地付出。

兴趣是学好专业的原动力，从事自己所喜欢的工作能给人以莫大的成就感，并提高个人幸福指数。很多人一生都在从事自己不太喜欢的工作，虽然可以赚更多的钱，但过得并不十分幸福，时常会流露出些许遗憾。相比之下，如果个人爱好能与工作紧密结合，那么幸福感就会大幅提升。更何况冷门专业竞争不太激烈，再加上个人的兴趣浓厚，愿意积极进取，就比较容易在这项工作上取得成功。

我国成千上万的科研工作者都在坐冷板凳、下“笨功夫”，且很多人都取得了辉煌的成就，比如“两弹一星”功臣，现在的大型飞机、航母、深海探测器、天眼、北斗系统的设计者，以及诺贝尔奖得主屠呦呦、杂交水稻之父袁隆平、中国战略科学家黄大年等科学家无不如此，假如他们当初带着世俗的观念来选择专业，认为搞中医、农业、地质等专业，或者整天坐在办公室画图纸，既难以出名又没“钱”途，就无法取得当前的巨大成就。

钟芳蓉受敦煌研究院名誉院长樊锦诗影响而选择考古专业，这样的远大志向不仅不应该引来惋惜之声，而且应该大加赞誉。比起立志长大当主播、当“网红”的年轻人来说，钟芳蓉就如一股清流。追星就要追科学与文化名流，选择专业就应该以兴趣优先，不能人云亦云，完全被世俗牵着鼻子走，而是要像钟芳蓉这样，勇敢而坚定地走自己的路。

(责编：郝孟佳、熊旭)