原标题：天津大学学生会：做同学与学校信任的桥梁

成立于1917年的天津大学学生会，是中国成立时间最早的学生会之一。从成立之初的拯救民族危亡、传播新思想新文化，到新中国成立后在党的领导下服务同学成长，再到中国特色社会主义进入新时代下的全面深化学生会改革，学生会在不同的年代，有不同的时代主题。2018年以来，天津大学先后出台了《学生会组织改革方案》《学生会组织、学生社团管理办法（试行）》《关于深化学生会组织改革的实施细则》，立足桥梁纽带，回归服务初心。

“爱国奉献的传统，就是我们最鲜明的底色”

在和天津大学学生会学生的交谈中，记者印象最深刻的，是他们发自内心的“家国情”。每年新加入学生会的同学，都要到校史馆张太雷展室上一节学生会专属的情景必修课，学习北洋大学学生会在五四爱国运动中的斗争精神和爱国热情，学习共产党早期创始人张太雷为国家和民族“谋将来永远幸福”的报国之志。

为了进一步推动“思想建会”，天大学生会在2017年改革成立团总支，各工作部门成立团支部，主席团成员每学期至少要为工作部门负责人和干事讲两次团课，推动让学习成为常态。现在，定期团课、集中研讨学习已经成为学生会同学们必备的“营养餐”。

如何让更多同学通过汲取思想营养，补足精神之钙？学生委员会执行主席高鹏举分享了他们的经验：“创新载体，利用关键时间节点，旗帜鲜明地唱响青春主旋律。”比如新中国成立70周年之际的超级演说家活动、纪念马克思诞辰200周年之际的知识竞赛等，通过一批接地气的主题活动，及时传达党的声音和主张，引导同学们自觉把个人理想融入到党和人民的共同奋斗之中。“学生会成立102年来，爱国奉献的红色基因始终是天津大学学生会最鲜明的底色。”高鹏举说。

每年暑假，四川北川羌族自治县安昌幸福小学的孩子们都会盼着天大学生会哥哥姐姐的到来，该校学生会在这里建立了“梦想教室”。关爱留守儿童、开展成长训练营、募集公益资金，是新时期该学生会传承爱国奉献精神的生动体现。实践项目发起人罗志伟表示：“这堂行走的实践课，已连续坚持了3年，未来还将继续坚持下去。”正是这份传承，促使他选择毕业后到国家级贫困县甘肃宕昌教育一线参与脱贫攻坚事业。

“同学和学校的信任，就是我们最大的动力”

在天津大学，有一大批勤勤恳恳、爱岗敬业的“权益服务人”，他们中间最有口碑的，就是创造了“会展速度，随叫随到”的马会展。

学生会副主席随叫随到，是天津大学学生会对于权益服务工作的态度，也是马会展受到同学们认可的重要原因。食堂卫生投诉，他第一时间赶到食堂了解情况并反馈给后勤；同学反映湖畔路障容易绊倒人，他第一时间赶到现场查看并反馈给保卫处，第二天路障即被拆除……3年间，他用无数次“第一时间到达现场”的高效，赢得了同学们的信任。

学生会改革还聚焦人才培养的中心环节。不久前，天津大学全面启动了“三全育人”“五育并举”人才培养综合改革。学生会拿到方案的第一时间，便开始认真学习研究，深入班级传达、解读方案内容，广泛听取、征集同学意见，并通过学生会秘书长、校团委书记管虹反馈给学校。针对同学们反映的“本科生参与科研不够”的问题，学校专门出台了鼓励本科生进实验室的政策，要求重点研发项目要吸收本科生参与。

说起这件事，学生校长助理、学生会副主席朱倍表示：“对于这样关系同学们成长发展的大事，学生会从来都不缺席，学校也放心让我们去做。”担任校长助理期间，她通过列席校长办公会，为学校发展建言献策；将学生会调研、收集的同学们对于学校人才培养、管理服务的意见和建议反馈给学校，推动落实解决。

对于天津大学而言，学生会是学生参与学校民主管理的重要途径，“校长每年向学生代表大会汇报学校工作”已被写入《天津大学章程》，明确提出“学校讨论决定直接涉及全校学生切身利益的重大事项，必须通过学生会听取广大学生意见”。

“同学和学校的信任，就是我们最大的动力。”马会展告诉记者，他们建立了校领导接待日、师生下午茶、机关部处座谈会等让同学与校领导、职能部门面对面沟通的平台，与机关部处合作健全了提案的“审查、完善、立案、落实、反馈”工作机制。

“同学人人共参与，就是我们最大的期许”

“打印店人太多了，要是宿舍楼下能有个自助打印机该多方便呀！”每当临近考试周，打印复习资料的同学们经常这样议论。

从今年4月初向后保部和学工部园区中心递交提案，到5月中旬自助打印机进驻北洋园校区宿舍楼，短短1个多月，自助打印机提案小组就通过学生代表“高速路”彻底解决了打印排队时间久的难题。《自助打印机提案》获得了今年提案大赛二等奖，而这样的提案小组，在天大每年都有30多个。

学生会是全体同学的会，让更多同学参与到学生会工作，是改革的方向。“校团委将2019年院级学生会是否建立权益工作部门、学生代表参与权益维护工作的比例作为院级共青团的考核指标。”管虹告诉记者：“目前，化工学院等基层学院在班委会中设立了权益委员，直接扎根班级充分收集、调研同学需求。学生会正逐渐从‘活动辐射型’向‘联系服务型’转变。”

当前，学生提案已经进入“提案2.0”阶段，同学们从关注最基础的衣食住行，逐渐上升到关注学校事业发展和人才培养的高度。《加强学校信息化建设》《深化美育改革》《建设学生一站式服务大厅》等一批有深度、有调研的高质量提案不断涌现，得到学校领导的高度关注和重点推动。管虹说：“同学人人共参与，就是我们最大的期许。”

记者 胡春艳

(责编：郝孟佳、熊旭)